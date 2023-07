Le Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali), Massoudou Cissé, et la Cheffe du Département de la facilitation et de la Promotion des exportations, Mme Diallo Bintou Bah, ont été reçus en audience le mercredi 19 juillet par Son Excellence Ahmed Abdulrahman M. Al-Senaidi, l’ambassadeur du Qatar au Mali.

lusieurs points étaient au menu de cette rencontre notamment la présentation de l’Agence pour la promotion des exportations (APEX-Mali) et ses missions, ainsi que la Stratégie nationale des exportations du Mali (SNDEX) et son plan d’action.

L’un des objectifs principaux de cette audience avec le diplomate Qatari était aussi de l’informer de la désignation de Massoudou Cissé, Directeur de l’Agence pour la promotion des expositions (APEX-Mali) en qualité de Commissaire général du Mali à l’Exposition Horticole “Expo Doha 2023”, prévue du 02 octobre 2023 au 28 mars 2024 au Qatar (Doha). Le thème de l’EXPO 2023 Doha, Qatar est : “Désert vert, meilleur environnement”.

L’objectif de cette rencontre est d’encourager, d’inspirer et d’informer les participants et les visiteurs sur les solutions innovantes permettant de réduire la désertification et de mettre en place des mesures de lutte contre la désertification. Car il n’est un secret pour personne que le réchauffement climatique est l’un des problèmes les plus aigus d’aujourd’hui ; il touche tous les êtres humains, indépendamment de leur âge, sexe, richesses ou nationalité.

Depuis l’ère de l’industrialisation, l’équilibre naturel s’est radicalement modifié jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’atteindre cet équilibre. Cette entrevue entre l’ambassadeur du Qatar et la délégation de l’APEX-Mali a également permis de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des échanges commerciaux et dans divers domaines d’intérêt commun.

Notons que Massoudou Cissé, ingénieur environnementaliste, qui a fait ses humanités en France, aux Etats Unis a servi à l’international avant de retourner au bercail avec un passage à la Primature comme chargé de mission et de débarquer à l’Apex-Mali comme Directeur général depuis un an. Cissé est aussi le commissaire général de l’Expo 2025 Osaka, Kansaï Japon. Une exposition qui porte sur le thème : “Concevoir la société du futur, imaginer votre vie de demain”.

A l’APEX-Mali, Massoudou Cissé a donné une seconde vie à cette agence à travers plusieurs projets et programmes dont la Stratégie nationale des exportations du Mali (SNDEX) assortie d’un plan d’action pour un montant de plus de plus de 3 milliards de FCFA pour la première année de mise en œuvre avec, en tout, 113 actions envisagées pour la période 2022-2025. Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :