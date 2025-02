Gala des revendeurs de TVS Moto au Mali : L’entreprise honore ses partenaires

TVS Motors, entreprise indienne leader mondial, réputé dans la fabrication de motos à deux et trois roues, représenté au Mali par TCSONS TRADING, a organisé un gala de récompenses pour ses revendeurs agréés le dimanche 16 février 2025 à l’hôtel Radisson Collection. Occasion pour l’entreprise, TVS Moto de magnifier le travail de ses partenaires, leurs francs succès sur le marché prémices d’un avenir meilleur.

Ce gala, placé sous le signe de la reconnaissance et de la célébration du mérite des revendeurs, a réuni les travailleurs de TVS Motors et TCSONS TRADING ainsi que leurs partenaires revendeurs en plus de l’ambassadeur de l’Inde au Mali. Selon les organisateurs, ce gala récompense des revendeurs et va au-delà d’une simple cérémonie, c’est l’occasion privilégiée pour eux d’exprimer leur profonde gratitude envers leurs revendeurs agréés et célébrer leurs efforts exceptionnels. Mais, également cet événement constitue pour eux un levier stratégique pour renforcer la cohésion, stimuler la motivation de leurs partenaires et mettre en avant les valeurs qui font de TVS Motors un leader dans son secteur.

Prenant la parole, le directeur de TCSONS TRADING, Ajay Chellani a chaleureusement félicité les revendeurs pour leurs performances exceptionnelles, soulignant leur important rôle dans l’expansion de la marque TVS au Mali. Il a également rappelé leur vision axée sur la performance dans les affaires mais également sur les valeurs humaines et d’innovations. Aussi, Monsieur Ajay Chellani, a annoncé une disponibilité prochaine des pièces de la marque sur le marché malien. Outre ses mots de remerciements et d’encouragements pour les revendeurs, il les a invité à booster leurs résultats en 2025.

Plus qu’un gala, la soirée a été marquée par des déclarations de gratitude de part et d’autre ainsi que des témoignages élogieux sur la qualité de leur partenariat souhaité durable tant par le staff de TVS Moto, son représentant exécutif et les revendeurs. Au nom des autres revendeurs, Salif Coulibaly, Moctar Touré et Salif Kanté, ont tous souligné la bonne collaboration entre l’entreprise et ses revendeurs. Ils ont également souhaité que ce partenariat soit pérenne et les affaires plus fructueuses en 2025.

Au cours de cette soirée, une dizaine de revendeurs ont reçu des trophées en signe de reconnaissance pour leurs performances. Une tombola a également été organisée, avec de nombreux lots offerts, dont une télévision TVS, des chèques, cadeaux et le grand prix, une moto TVS. Les heureux gagnants ont été Abdoulaye Woni qui a remporté la télévision, Cheick Oumar Konta a reçu un chèque et Boya Simpara quant à lui, a relevé le gros lot à savoir une moto TVS.

A noter la présence des invités de marque lors de ce gala à ne citer M. RAHUL NAVAK, vice-président TVS MOTOR INDIA et M. MANAWA AMIT.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

