Gouvernement de transition : Le M5-Rfp estime que cette équipe n’est porteuse ni de la rupture avec le système ni du changement

Pour couper court aux différentes supputations çà et là sur sa probable participation, le Mouvement du 5 juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-Rfp) a, dans une déclaration rendue publique le mardi 6 octobre, indiqué clairement qu’il n’a pas de représentant dans le gouvernement Moctar Ouane dont aucun membre ne peut se réclamer du mouvement ou prétendre agir en son nom.

A l’entame de la déclaration, le M5-Rfp dit avoir pris note de la mise en place du gouvernement de Transition par les Autorités de la Transition, le lundi 5 octobre 2020. Et de préciser que, contrairement à certaines informations relayées par plusieurs médias nationaux et internationaux, il n’a pas de représentant dans ce gouvernement dont aucun membre ne peut se réclamer de lui ou prétendre agir en son nom. Cependant, le M5-Rfp regrette profondément que son souci constant d’une transition réussie n’ait pas été compris et pris en compte ni au moment des journées de concertation sur la Transition, ni pour la désignation du président et celle du Premier ministre de Transition et encore moins pour la mise en place du gouvernement intervenue alors que la délégation du M5-Rfp était en discussions avec le Premier ministre. “Après avoir donné des assurances au M5-Rfp et rappelé son rôle clé et décisif pour le changement au Mali, le Premier ministre a mis en attente la délégation du M5-Rfp jusqu’à l’annonce-surprise de la composition du nouveau gouvernement”, a déploré le mouvement du 5 juin.

Le M5-Rfp rappellera, à toutes fins utiles, qu’il n’est pas dans un combat de positionnements et que d’ailleurs, convié dans un passé récent par l’ancien président de la République à participer à un gouvernement d’union nationale, le M5-Rfp avait clairement indiqué qu’il n’en était ni demandeur, ni preneur. “Le M5-Rfp est donc légitime à dire que le nouveau gouvernement, dont la composition viole la loi n°052 sur la promotion du genre, n’est porteur ni de la rupture avec le système qu’il a combattu ni du changement auquel le Peuple malien aspire et pour lequel il a consenti le sacrifice ultime : le sang de ses Martyrs, pour lesquels justice doit être rendue sans délai”, mentionne la déclaration.

Malgré des tentatives répétées de marginalisation, le M5-Rfp conscient de ses responsabilités, réaffirme sa détermination à faire aboutir son combat pour un Mali nouveau. Pour ce faire, le M5-Rfp, fort de l’engagement de toutes ses composantes, sans exclusive, à œuvrer inlassablement pour la réussite du processus du changement, appelle ses militants et sympathisants à rester mobilisés dans l’attente de ses mots d’ordre pour une rupture véritable avec l’ancien système, pour un changement réel par la Refondation du Mali.

Boubacar PAÏTAO

