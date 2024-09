Idrissa Allaye Sankare de Tabital Pulaaku Mali kidnappé en mi-août est libre mais souffrant …

Enlevé au crépuscule du mercredi 14 août 2024, l’ancien député et maire, inspecteur aux affaires étrangères et 3e vice-président de l’Association Tabital Pulaaku Mali, Idrissa Allaye Sankaré n’a pas donné signe de vie. Ni lui ni son véhicule qui avait disparu au même moment. Et il était sur répondeur depuis lors.

Nous venons d’apprendre à travers son fils qui nous a contacté au téléphone pour nous informer de la libération de leur père en ces termes « M…. notre père a été libéré hier soir (lundi 9 septembre 2024 ) car c’est aux environs de 18h que nous l’avons aperçu venir à la maison. Mais aujourd’hui mardi il s’est rendu à l’hôpital pour des soins… »

A la question de savoir qui sont ses ravisseurs, il nous réponds que l’auteur de l’enlèvement de leur père est connu de tous surtout dans le milieu peul car depuis un certain temps des leaders de la communauté peule font l’objet d’arrestation et détention arbitraire de la part d’un certain monsieur qu’il n’a pas voulu nous communiquer son identité .

En rappel, Le président de l’association Tabital Pulaaku-Mali, Abou Sow, avait apporté son soutien à la famille de l’honorable Idrissa Allaye Sankaré, 3e vice-président de l’association dès sa disparation et par solidarité envers leur camarade, ils ont reporté le 3e congrès de Tabital Pulaaku initialement prévu les 14 et 15, pour les 29 et 30 septembre prochain.

Bokoum Abdoul Momini

Commentaires via Facebook :