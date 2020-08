Igor Diarra : La paix des braves !

Aujourd’hui, le courant passe très bien entre le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, et son ex-ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor Diarra. Selon des sources crédibles, IBK et son fils ont enterré la hache de guerre puisque ces deux personnes ont un lien social très profond.

Le Président de la République a toujours eu de l’estime pour le père de Igor, feu le Général Cheick Diarra, qui était d’ailleurs son ami fidèle. C’est pourquoi, IBK avait placé sa confiance en Igor Diarra pour diriger le ministère de l’Economie et des Finances. Le clash est venu quand IBK a souhaité que ce dernier quitte l’hôtel des finances pour un autre département, à savoir celui du Commerce et de l’Industrie. Apparemment, Igor aurait refusé cette offre. Et IBK n’a pas apprécié ce refus. Voilà les raisons du désaccord entre le Président de la République et le candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Aujourd’hui, les deux personnalités parlent le même langage.

En tout cas, le nom de Mamadou Igor Diarra circule dans beaucoup de salons feutrés pour occuper un nouveau poste très stratégique. Et pourquoi pas la Primature ? Affaire à suivre !

El Hadj A.B. HAIDARA

