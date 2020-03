Le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, à travers l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) et l’entreprise de télécommunications égyptienne (Xceed), a organisé une cérémonie d’hommage et de soutien, le jeudi 27 février dernier au Mémorial Modibo Kéita, à l’intention des travailleurs maliens en partance pour l’Egypte. Le premier contingent de ces travailleurs est parti, avec tous les honneurs, dès le lendemain en Egypte.

La rencontre s’est déroulée sous l’égide du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Me Jean-Claude Sidibé, qui avait à ses côtés le Directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock et plusieurs bénéficiaires de ce programme de promotion de l’emploi.

Plus d’une centaine de jeunes diplômés ont bénéficié de cette formation et le premier contingent, composé de 24 travailleurs, a pris le vol le 28 févier 2020 pour Le Caire, la capitale égyptienne. Ceci est le fruit d’une convention signée entre le géant égyptien (Xceed) et l’ANPE en faveur des jeunes diplômés, cela pour un contrat d’un an renouvelable.

Selon les responsables et bénéficiaires de ce partenariat dynamique conclu grâce à l’expertise du DG de l’ANPE, c’est une manière de contribuer à la création d’emplois pour les jeunes Maliens, de lutter contre la migration irrégulière voire le trafic des migrants.

Le DG de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, a indiqué que les différents profils de jeunes diplômés étaient concernés par ce recrutement pour travailler en tant que conseillers à la clientèle au sein de l’entreprise (Xceed). Notamment, il s’agit des diplômés en Master et en licence évoluant dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. Le DG de l’ANPE ajoutera qu’à l’issue des séances de recrutement, une centaine de contrats à durée déterminée (CDD) ont été signés entre la société Xceed et les futurs travailleurs maliens. Pour lui, ceux-ci interviennent suite à la finalisation des procédures administratives remplies par le Mali et l’Egypte.

En outre, Ibrahim Ag Nock a indiqué que la convention, établie entre les deux pays partenaires, prévoit la mise en place d’un comité technique et de suivi qui accompagnera les travailleurs maliens tout au long de leur séjour. Il a donc salué les responsables de l’entreprise (Xceed) pour leur engagement à faire parvenir à la Direction générale de l’ANPE les billets d’avion des travailleurs avant d’inviter les bénéficiaires à plus de responsabilité dans leurs activités dans le pays des pharaons.

Yacouba COULIBALY

