L’honorable Hamidou Agouno Djimdé, en tête d’une forte délégation de son mouvement, Baguiné SÔ et l’association Ginna international, a rendu une visite aux personnes sinistrées de l’incendie du marché à bétail ‘’Garbal’’ de Faladiè. Il a profité de l’occasion pour donner des vivres à ses frères et sœurs victimes de cet incendie.

Dégâts matériels et humains conséquents . Voilà les conséquences de l’incendie qui a fait des ravages au Garbal de Faladiè, le mardi dernier. Les victimes sont, en plus des commerçants d’animaux appelés djoulas, les déplacés du centre du Mali. Certains mouvements et associations ont décidé volontiers de venir en aide à ces personnes sinistrées. Ce fut le cas du mouvement Baguiné SÔ et de l’association Ginna dogon international qui ont fait des dons de vivres.

Dès son arrivée sur le terrain, l’honorable Hamidou Agouna Djimdé a témoigné son soutien et sa solidarité aux sinistrés. « Nous sommes venus assister nos frères qui ont été victimes de l’incendie qui a ravagé le marché à bétail de Faladiè. Nous sommes venus voir leur état d’âme », a déclaré le nouveau député élu à Koro.

Hamidou Djimdé n’est pas allé bredouille. Il a fait un geste symbolique permettant aux sinistrés de passer un moment pendant cette dure période . Pour cela, il a, au nom du mouvement Baguiné SÔ qu’il dirige et de l’association Ginna dogon international, remis des vivres aux sinistrés, Peuls et Dogons. Ce don est composé de deux (2) tonnes de riz, une (1) tonne de sucre, 100 litres d’huile et une enveloppe symbolique. «Chers frères, nous partageons ce moment regrettable avec vous. Nous partageons votre douleur ; elle est la nôtre d’ailleurs. Nous vous apportons ce petit don afin que vous puissiez passer ce moment difficile », s’est-il adressé aux sinistrés, bénéficiaires du don.

Pour le chef de village de Faladiè Garbal ,Ali Guindo, le geste de l’honorable Hamidou Djimdé et ses collègues donne du sourire aux sinistrés. « Nous ne pouvons que remercier les donateurs, Hamidou Djimdé et ses membres. Ce geste nous va droit au cœur. Nous allons continuer à prier pour lui pour qu’il fasse un bon mandat à l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré.

Le député de Koro a profité de cette occasion pour inviter toutes les bonnes volontés et les autorités à secourir ces sinistrés qui ont tout perdu. « Les autorités doivent prendre des mesures afin que ce grand marché de bétail qui est l’un des marchés les plus importants de la sous-région soit sécurisé. Il est temps que l’État organise ce marché, sécurise ces commerçants de bétails essentiellement composés de Dogons et Peuls », a plaidé l’honorable Hamidou Djimdé.

Boureima Guindo

