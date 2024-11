Depuis sa création il y a de nombreuses années, l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a traversé des hauts et des bas. Aujourd’hui, sous la direction dynamique de Ousmane Karim Coulibaly, l’INPS se positionne comme une véritable fierté nationale. Grâce à une équipe pluridisciplinaire soudée et engagée, l’INPS s’efforce chaque jour d’offrir des services de qualité à tous les Maliens et Maliennes.

es agents de l’institut travaillent sans relâche pour sensibiliser employés et employeurs des secteurs public et privé, renforçant ainsi l’importance de la prévoyance sociale dans le pays. Cette mobilisation a favorisé une adhésion massive de volontaires, tout en améliorant considérablement l’environnement social au sein de l’INPS, marqué aujourd’hui par une cohésion exemplaire. Des projets innovants ont permis à l’INPS de devenir une référence en Afrique. À travers des missions d’études et des voyages de travail, l’institut a noué de nouveaux partenariats internationaux pour renforcer la prise en charge sociale. Ces collaborations témoignent d’une vision tournée vers l’avenir et l’excellence.

En outre, le renforcement des capacités des agents constitue une priorité. Plusieurs séminaires de formation, animés par des experts chevronnés, ont été organisés pour doter le personnel des compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche visant à répondre aux attentes des plus hautes autorités du Mali et à accompagner efficacement les bénéficiaires de l’institut.

L’INPS, aujourd’hui plus que jamais, incarne une institution au service du développement social du Mali, prête à relever les défis de demain avec détermination et professionnalisme.

L’enfant du pays.

Commentaires via Facebook :