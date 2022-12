Après 10 ans de mise en œuvre, le programme de filets sociaux Jiguisemejiri a tenu une conférence de presse le jeudi, 8 décembre, à l’hôtel Massaley. Financé à hauteur de 100 milliards de F CFA, le programme vise à assister un million de ménages pauvres avec une somme de 90 000 F CFA pour lutter contre la pauvreté extrême au Mali.

L’hôtel « Massaley a abrité le jeudi, 8 décembre 2022, une conférence de presse, organisée par le programme «Jigisemejiri». L’objectif de la conférence de presse était de faire un bilan du projet, une manière pour le coordinateur de faire un exercice de transparence. La cérémonie a été présidée par le chargé de Communication du ministère de l’Economie et des Finances monsieur Mahameye Traoré, représentant du ministère, qui après avoir souhaité la bienvenue, a mis l’accent sur la transparence dans la gestion des ressources et surtout que cela va permettre aux médias de cerner le processus et les mécanismes de la gestion de l’aide publique au développement. Afin de mieux de mieux comprendre le processus du début à la fin, un film de 13 minutes a été projeté. Juste après le coordinateur Mahmoud Ali, Sacko a pris la parole pour expliquer davantage le fonctionnement du mécanisme du programme de filets sociaux Jiguisemejiri.

Selon le coordinateur, le programme décennal a mis la barre très haute dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, « plus de 40 milliards de F CFA alloués par l’Etat ont été distribués à 103 000 ménages, dans diverses communes du Mali. Avec plus de 280 000 ménages enrôlés dans les mesures d’accompagnement et plus de 150 000 bénéficiaires des paquets nutritionnels préventifs », précise le coordinateur Mahmoud Ali Sacko.

Il a poursuivi, en disant que le programme de soutien aux ménages affectés par la Covid-19, a atteint la barre des 40 %, en 2021. Au total, le programme vise 1 000 000 de ménages pauvres et vulnérables dans toutes les communes du Mali et il était question de leur allouer un montant de 90 000 F CFA. Avec un décaissement de 41 milliards, 412 935 ménages, soit plus de 41,29 % des bénéficiaires ont été touchés, à ce jour. Le programme a démarré à Bamako et il se poursuit et continue vers les autres régions.

Au cours de la cérémonie, des témoignages ont été faits par Mamadou Keita, représentant du maire de la Commune IV et le chef de quartier de Dravela. Selon le coordinateur, en ce qui concerne les bénéficiaires n’ayant pas encore reçu leur allocation, il donne la garantie que tout le monde recevra mais, que tout dépendra de l’état de la caisse de l’Etat. « Le rapport du bureau du vérificateur général, était une incompréhension de la procédure. Il ajoute qu’un compte rendu a été fait au pôle économique et au gouvernement sur la situation des procédures. Et la traçabilité des fonds reste la meilleure garantie de la crédibilité et du professionnalisme du programme », explique-t-il.

La cérémonie a pris fin avec une série de questions réponses entre le coordinateur, les experts de transfert monétaire et les journalistes.

Aminata Agaly Yattara

