La célébration de la 29ème édition de la journée de la solidarité de la Fondation Orange s’est déroulée le jeudi 24 octobre 2024 au Centre International de Conférence de Bamako sous l’égide du Ministre de la Santé et du Développement Social. Pendant ce mois de solidarité, la générosité de la fondation a un coût global d’un milliard de francs CFA.

La Fondation Orange n’a pas dérogé à ses habitudes, elle a exprimé une fois de plus sa grande générosité en faveur des groupes sociaux défavorisés lors de cette nouvelle édition de sa journée de solidarité qu’elle tient à l’occasion du mois de la solidarité en soutien aux efforts l’Etat dans la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion social.

En 2023 déjà, plus de 800 millions de francs CFA avaient été investis dans divers projets, allant de la construction d’écoles à la lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Au titre de l’édition 2024 du mois de la solidarité, la générosité de la fondation a un budget cumulé d’un milliard de franc CFA. Parmi les donations de cette année, on note la remise officielle de 2 fourgons ambulances pour les collectes de sang et d’une centrifugeuse de sang au centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour un coût global de plus de 101 millions F CFA ; l’organisation de la cérémonie de clôture de la prise en charge de l’opération du cœur de 10 enfants démunis victimes de mal formation cardiaque pour un budget global de 30 millions Cette activité est menée en partenariat avec l’ONG la Chaine de l’espoir ; la Clôture de la formation de 105 femmes sur l’entreprenariat et la gestion des projets dans les maisons digitales de Bamako, Kati, Koutiala et Mopti pour un coût global de plus de 32 millions F CFA financés par la fondation Groupe ; l’inauguration d’une salle multimédia avec une connexion internet entièrement financée par la fondation Orange pour coût global de plus de 15 millions Cette salle servira pour un cadre de formation et de recherche pour les activités du conseil national es personnes âgées du Mali (CNPAM) mais aussi pour le centre d’étude et de recherche en geronto gériatrie (CERGG) ; lancement de la caravane du 3ème âge de la fondation avec des consultations ophtalmologiques et chirurgies gratuites de la cataracte pour les personnes âgées ainsi que des consultations de médecine générale dans certaines spécialités (cardiologie, urologie et diabète) pour un budget de 38 millions F CFA. Cette caravane se déroulera dans le district de Bamako ainsi que les localités de Yélimané (Kayes), Tominian (Mopti) et Kolondiéba (Sikasso) avec un objectif de 9000 consultations ophtalmo et spécialisées, 600 chirurgies de la cataracte pour les personnes âgées. De 2005 à 2023, on a enregistré un bilan de 81039 consultations ophtalmologiques,10630 chirurgies de la cataracte, 5620 consultations en médecine générale, 1 929 contrôles de glycémie et plus de 2 284 bénéficiaires de médicaments ; remise de médicaments spécialisées à l’association malienne de lutte contre les déficiences mentales (AMALDEME) pour une valeur de 2 millions, et l’organisation de consultations ORL gratuite à l’intention des élèves et enfants démunis des centres de déplacement pour un budget de 3millions de FCFA ect.

Le présent événement a permis au Directeur général d’Orange, Aboubacar Sadikh Diop souligné la constance des bons rapports entre sa structure et le gouvernement malien. Quant au ministre de la santé et du développement social, Colonel Assa Badiallo Touré , elle a salué Orange Mali pour ses nombreux soutiens et souhaité la pérennité de ces actions tout en apprécié le bilan posé par Orange en terme d’appui au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

