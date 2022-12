Premier du genre dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale, les services relevant de la protection sociale se sont donnés la main pour immortaliser la 3ème semaine dédiée à la protection sociale à travers l’organisation d’une journée porte ouverte dans les services déconcentrés de l’INPS, de la CMSS, de la CANAM, de l’ANAM, de l’Union Technique de la Mutualité et de l’Agence Malienne de Mutualité pour faire sienne la devise : « Un pour tous et tous pour un ».

Décidemment tous les services étaient mobilisés pour un seul objectif et une seule action afin de donner simultanément en une journée des informations précises sur les produits destinés à la couverture sociale de tous les segments de la population en besoin de protection sociale.

Pour intensifier les activités de communication et renforcer l’inclusion de tous dans les prestations des services de Protection Sociale, le Directeur National de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire et les Directeurs généraux ont sillonné les six communes du district de Bamako. A cette occasion, ils se sont rendus compte de l’état d’organisation de la Journée Porte ouverte aux différents lieux visités qui ont tous refusé du monde. Ils ont pu constater de visu sur chaque site visité que les agents ont mis tout leur savoir-faire afin de voir réussir cette journée.

Une forte délégation de dirigeants de la protection sociale composée du Directeur National de Protection Sociale et de l’Economie Sociale, Mohamed Bassirou TRAORE, du Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale, Ousmane Karim COULIBALY et du Directeur Général de l’Union Technique de la Mutualité, Issa CISSOUMA a donné le top départ à la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES) pour se diriger vers la Direction l’UTM. Là, la délégation a visité les stands des produits et des vecteurs exposés permettant aux citoyens d’accéder à toutes les informations nécessaires. Les dirigeants ont ensuite visité les Centres et les Agences de paiement de la CMSS et de l’INPS de la Commune I à Boulkassoumbougou et à Djélibougou de la Commune II à Quinzambougou et Niaréla ainsi que la Commune III au quartier du fleuve.

Partant du constat que de l’indépendance à nos jours le Mali compte seulement 15% de couverture sociale sur une population de plus de 20 millions d’habitants, cette Journée Porte Ouverte est une opportunité pour les directeurs d’entrer en contact direct avec leurs agents en vue de les mobiliser davantage pour accroitre substantiellement la couverture en matière de protection sociale.

Partout l’enthousiasme de cette journée se lisait sur les visages. Les participants ont émis le souhait de voir pérenniser cette initiative qui rapproche davantage les administrés de l’administration. Les premiers responsables des services de protection sociale s’en sont inspirés pour exprimer en chœur le souhait que tous les maliens puissent bénéficier des droits sociaux. A cet effet, ils ont demandé au personnel d’ avoir toujours à l’esprit qu’il est au service des citoyens qui doivent être mis dans leur droit dans le respect, la dignité et dans le confort d’où l’impérieuse nécessité de mettre un accent particulier sur l’accueil des usagers dans nos différents services.

Même son de cloche pour la rive droite où les Directeurs généraux du Fonds de Solidarité National, du Centre National d’Appui à la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que les Directeurs généraux adjoints de la CMSS et de l’AMAMUS ont visité les stands des Centres et Agences de paiement de la CMSS et de l’INPS. Ils ont à la fin salué la mobilisation et l’esprit d’équipe des agents des services de sécurité sociale.

De l’avis de tous, il faut renforcer la collaboration entre les différentes structures en charge de la protection sociale pour accroitre le taux de couverture sociale des cibles ou bénéficiaires des dispositifs conçus pour eux.

Fatoumata Mah Thiam KONE, SCOM/CMSS

