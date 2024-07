Les dossiers de l’EDM, de l’Assemblée nationale et celui des équipements militaires étaient bien annoncés à cette session spéciale de la Cour d’assises de Bamako sur les “crimes économiques et financiers” qui s’est ouverte cette semaine.” Mais comme par magie, ces dossiers susnommés ont été éclipsés des rôles de cette session inédite d’où l’incompréhension et les interrogations de certains Maliens.

La particularité de cette session spéciale, est qu’elle se distingue par son ampleur et l’importance des affaires graves inscrites à son rôle (atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, faux en écriture et abus de confiance).

Mais le plus déconcertant dans ces assises spéciales sur les “crimes économiques et financiers” est le retrait du dossier d’Energie du Mali (EDM) alors que cette affaire était la plus attendue par les Maliens dans un contexte où depuis octobre 2023, les coupures et l’absence de courant ne sont plus l’exception mais la règle pour l’ensemble des Maliens.

Ce retrait inexpliqué a suscité une vive incompréhension et des interrogations au sein de l’opinion publique malienne.

”Je me demande si les accusations portées contre les supposés responsables sont vraies ? Si réellement c’est vrai pourquoi on ne les juge pas pour que les Maliens puissent connaître la vérité sur ces coupures intempestives ?”, s’interroge ce Malien lambda.

Selon plusieurs analystes, le dossier EDM-S.A est une affaire très encombrante, voire même bancale à plusieurs égards. Incriminant ainsi des ministres et hauts cadres en fonction.

”Le dossier EDM incriminant l’ancien ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Seydou Lamine Traoré est devenu une affaire d’Etat. Déjà son arrestation et son audition devant le juge ont créé une vive tension au sommet de l’Etat. Donc vous comprendrez que l’affaire ”Edmagate” est une bombe. Si cette bombe explose maintenant ça va déstabiliser tout l’appareil étatique. Mieux vaut garder cette affaire et la régler à l’amiable”, a analysé un citoyen.

En plus de l’EDM, un autre gros dossier relatif aux contrats surfacturés d’équipements militaires. Une affaire qui remonte à 2014 et absente à cette session spéciale.

C’est cette affaire qui a conduit en prison depuis août 2021 l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko. Depuis, cette dernière n’a cessé de clamer son innocence et réclamé d’être jugée pour laver son honneur. Idem pour le dossier de l’Assemblée nationale pour lequel l’ancien président de l’hémicycle, Issiaka Sidibé et son DAF, Mamoutou Touré dit Bavieux (président de la Fédération malienne de football) sont en prison.

Malgré l’absence de ces dossiers chauds, la Cour d’assises spéciale passera au peigne fin des affaires très sensibles sur des crimes économiques et financiers. On assiste déjà à des audiences mouvementées et des condamnations des inculpés.

Ousmane Mahamane

