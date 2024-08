Ils étaient au nombre de 3, tous caissiers du CHU Point G, accusés d’avoir détourné la somme estimée à 64 millions 103.390 FCFA courant 2016. Il s’agit d’Alou Dembélé, Dramane Koné et Baladji Touré. Pour atteinte aux biens publics, le vendredi 19 juillet dernier, Dramane Koné et Baladji Touré ont comparu devant la Cour d’Assises au compte de sa session spéciale sur les crimes économiques et financiers. Ils ont été condamnés à des peines distinctes, Dramane Koné a écopé de 5 ans de prison avec sursis et 50.000FCFA d’amende. Baladji Touré à 1 an d’encellulement avec sursis et 20.000FCFA d’amende. Quant à Alou Dembélé, absent lors du procès, il fut puni, par contumace à 20 ans de réclusion criminelle et 500.000FCFA au titre d’amende.

Les faits

Courant 2016, suite à la découverte d’anomalies financières au niveau du Service de néphrologie du centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Point G par l’Inspection Générale du Ministère de la Santé, le Directeur Général Adjoint dudit Hôpital instruisit Yacouba Sylla, Agent comptable, de faire l’audit de la situation financière de l’Hôpital. Ainsi, une vérification approfondie a permis d’établir que ces anomalies n’étaient en réalité rien d’autre que des malversations ayant conduit au détournement d’importantes sommes d’argent au profit des caissiers Alou Dembélé, Dramane Koné et Baladji Touré.

En effet, après l’audit des comptes financiers par Service dans le logiciel de gestion, il a été constaté que la situation remise à la Direction Générale était différente de celle présentée par le chef du bureau des Entrées. Le mode opératoire des personnes mises en cause consistait à falsifier les données des quittances au niveau des bureaux des Entrées de l’Hôpital en délivrant deux reçus conformes au coût de la prestation sollicitée par le patient et, sur la souche de la quittance, ils portaient un montant inférieur, en modifiant la nature de la prestation qui était portée dans les écritures de la caisse et ils disposaient ensuite de la différence. C’est ainsi qu’ils ont réussi à subtiliser la somme totale de 64 millions 103.390FCFA soit respectivement 40 millions 574.455 FCFA pour Alou Dembélé, 20 millions 210.195FCFA pour Dramane Koné et 3 millions 318.740FCFA pour Baladji Touré.

Détourner pour construire une nouvelle maison pour soi

Par lettre N°008/DHPG-BAC en date du 26 juillet 2016, Yacouba Sylla, l’Agent comptable de l’Hôpital a porté ces faits de détournement et de malversations financières à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, chargé du Pôle Economique et Financier.

Ainsi, au cours de l’enquête préliminaire, Alou Dembélé, interpellé, n’a pu que reconnaitre l’entièreté des faits qui lui sont reprochés. Il a notamment confirmé le mode opératoire décrit par l’Agent comptable avant de confier que les montants par lui subtilisés au préjudice du CHU Point G auraient servi à la construction d’une maison. Au tour de Dramane Koné de passer aux aveux complets, sans toutefois, se donner la peine d’expliquer le mode opératoire qu’il utilisait pour parvenir à ses fins. Quant à Baladji Touré, il a reconnu l’exactitude du rapport d’audit de l’Agent comptable, Yacouba Sylla, en ce qui concerne le détournement du montant qui lui est reproché. D’ailleurs, Baladji a intégralement remboursé la somme détournée par lui au Trésor Public, respectivement, suivant les déclarations de recettes N°008087 du 12 Octobre 2016 de 2 millions de FCFA et N°005053 du 28 Octobre 2016 d’un million 320.000FCFA.

Des accusations qui ne souffrent d’aucune ambigüité

Le vendredi 19 juillet dernier, ils étaient 2, à savoir Dramane Koné et Baladji Touré à répondre à l’accusation d’Atteinte aux biens publics à la session spéciale de la Cour d’Assises sur les crimes économiques et financiers. A la barre, Dramane Koné a reconnu les faits. Comme alibi, il a fait porter le chapeau à un certain ‘’Samaké’’. D’après lui, il s’agit de l’informaticien de l’Hôpital qui l’encourageait à soustraire la recette que lui et ce dernier se partageaient. Et qu’il lui rassurait d’effacer toute trace. Il a reconnu les faits tout en demandant pardon à la cour et sollicité sa clémence.

Baladji Touré aussi n’a point nié les charges contre lui. Il s’est défendu en mettant en avant qu’il était novice dans ce travail. « Je comblais le vide dans la caisse par l’argent détourné car je ne maitrisais pas encore ce travail et il y avait toujours du trou après les décomptes », a-t-il reconnu tout en implorant la clémence des juges.

Dans son réquisitoire, le Ministère public a insisté sur la culpabilité des accusés tout en précisant qu’ils doivent être maintenus dans le lien d’accusation.

Aux avocats de la Défense de plaider pour la circonstance atténuante à la faveur de leurs clients. Selon eux, Dramane Koné et Baladji méritent une seconde chance surtout Baladji qui est toujours jeune. Ce, dans la mesure où ils ont fait part de leur regret suite à l’acte posé.

La Cour, dans son verdict, a reconnu coupable Dramane et Baladji pour des faits d’atteinte aux biens publics, cependant, elle leur a accordé une circonstance atténuante. A cet effet, Dramane Koné a été condamné à 5 ans d’emprisonnement avec sursis et au payement de 50.000F d’amende. Baladji Touré à 1 an de geôle avec sursis plus 20.000F d’amende. N’ayant pas comparu au procès, Alou Dembélé a pris pour 20 ans de réclusion criminelle par contumace en plus de 500.000F d’amende.

Pour la réparation des préjudices causés à l’Etat, la Cour a tranché au remboursement de la somme détournée par Alou soit 40 millions 574.455 FCFA et 20 millions 210.195FCFA pour Dramane. Baladji n’en était pas concerné étant donné qu’il a remboursé pour lui au cours de la procédure. A titre de dommages et intérêts, Alou Dembélé doit payer 5 millions de FCFA ; Dramane Koné 2 millions et Baladji Touré 200.000FCFA.

Mariam Sissoko

