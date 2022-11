C’est ce qui ressort d’un communiqué conjoint n°004 SAM-SYLIMA du 28 septembre 2022 dont les deux syndicats et l’État n’ont pu trouver une solution pour sursoir au préavis de grève déposé le 09 novembre 2022 par rapport à trois points de revendication qui sont : le retrait du projet de loi portant modification de la Loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ; la loi 2002-054 du 16 décembre 2002 portant statuts de la magistrature dont la relecture est réclamée depuis sept (07) ans et enfin le classement des juridictions réclamé sans succès depuis des années.

Dans le communiqué conjoint signé par le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) dirigé par Bourama Kariba Konate et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA ) par Hady Macky Sall expliquent que sur le premier point considéré par les syndicats comme un préalable à l’analyse des deux autres, la partie gouvernementale a justifié la modification proposée par le déficit de ressources humaines à la Cour suprême et la nécessité cohérent l’article 18 de la Loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

En retour , les syndicats ont fait observer que le maintien, dans l’illégalité absolue, d’une dizaine de personnes ne peut pas régler la problématique du déficit des ressources humaines à la Cour suprême ni à la magistrature de façon générale. La solution se trouve dans le recrutement de magistrats. Que d’ailleurs le Mali compte à ce jour 513 magistrats dont plus de 90 magistrats de grade exceptionnel et 178 magistrats du 1er grade susceptibles de servir à la Cour Suprême, aux termes de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie qui prévoit également la possibilité d’utiliser des conseillers et avocats référendaires qui peuvent être recrutés parmi ceux du 2ème grade.

En outre, les syndicalistes proposeront de régler la question d’abord dans la Loi 2002-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature, qui définit la qualité même du Magistrat a été rejetée d’un revers de main car à l’exception de la section des comptes, pour être membre de la cour suprême, il faut être magistrat d’abord avant tout. Pour justifier ce rejet la partie Gouvernementale a lancé à la figure sa volonté indiscutable d’adopter cette loi avant la fin de l’année aux fins de pouvoir garder des magistrats jugés indispensables pour l’existence de la magistrature malienne.

Les deux syndicats constatant l’intransigeance de la partie gouvernementale, se sont finalement résolus à constater avec regret l’échec des négociations. En conséquence , ils ont décidé dans l’unanimité de faire appel leurs preux militants à observer un arrêt de travail de 05 jours allant du 29 novembre au 05 décembre 2022 sur toute l’étendue du territoire national, reconductible au besoin ensuite ils exigent le boycott de toutes les activités organisées par la Cour Suprême y compris la rentrée judiciaire 2022-2023 projetée et enfin rappellent avec gravité que l’entreprise néfaste ourdie contre le corps doit être combattue sans répits.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

