Suite à l’emprisonnement du chroniqueur Ras Bath : La Coordination des Organisations pour sauver le Mali précise que les avocats démonteront « tous les chefs de poursuite »

Dans un communiqué rendu public, le 14 mars 2023, la Coordination des Organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali se dit préoccupée par l’interpellation et le placement sous mandat de dépôt le 13 Mars 2023 de Mohamed Youssouf BATHILY dit RAS BATH, leader d’opinion, porte-parole du CDR (Collectif pour la défense de la République), une partie prenante de la coordination. Ras bath est placé sous mandat de dépôt pour « simulation d’infraction et trouble à l’ordre public » par le parquet du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Selon la Coordination des Organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, les avocats démonteront « tous les chefs de poursuite ».

«Les chefs de poursuite retenus contre le célèbre chroniqueur de renommée internationale seraient le trouble à l’ordre public et la simulation d’infraction sur la base d’analyse personnelle, à l’occasion d’une conférence publique organisée par un parti politique notoirement connu. L’application du droit se fondant sur la démonstration juridique et la cohérence des arguments, tant du côté de la poursuite que de la défense, la coordination reste convaincue que les éminents avocats engagés pour sa défense, dont le professionnalisme et la technicité sont établis, sauront encore une fois, démonter tous les chefs de poursuite, lesquels manqueraient apparemment de consistance », souligne la Coordination des Organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali dans son communiqué sous la plume de son coordinateur général, Cheick Mohamed Chérif Koné. Avant d’appeler tous à rester derrière les Conseils qu’elle salue et à faire confiance à la justice. La Coordination réaffirme sa solidarité au CDR, à ses nombreux militants, membres et sympathisants.

La Coordination réaffirme son attachement au respect de la légalité constitutionnelle et aux principes de l’Etat de droit d’une part, et d’autre part, au serment et aux engagements pris par les gouvernants. « L’option démocratique et la forme républicaine de l’Etat étant irréversibles, la Coordination invite l’ensemble des démocrates au rejet de toutes manœuvres tendant à remettre en cause, les principes démocratiques et les valeurs républicaines consacrés par notre constitution, laquelle garantit les droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté de réunion, d’association, d’expression et d’opinion, entre autres ; rappelant ses objectifs, à savoir : l’abandon du projet de révision constitutionnelle pour défaut de qualité de son auteur d’une part et, d’autre part, le respect du chronogramme des élections, souverainement établi par les autorités de la transition, en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel », indique la Coordination des Organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali.

A. Sogodogo

Commentaires via Facebook :