Le procès pour la dissolution du parti SADI (Solidarité Africaine pour la démocratie et l’Indépendance), présidé par le Dr. Oumar Mariko en exil, a connu son épilogue, hier, lundi 20 mai 2024, au tribunal de grande instance de la Commune I du district de Bamako. Dans son verdict, la justice malienne a rejeté la demande de dissolution du parti SADI faite par le gouvernement malien. Le leader du parti SADI, Dr. Oumar Mariko, en exil aussi bien que l’ancien Premier ministre, Moussa Mara du Parti YELEMA (Changement) ont tous indiqué que ce verdict est non seulement une victoire de la justice indépendante, mais aussi une victoire de la démocratie malienne.

Dans leur requête, les autorités de la transition estiment que le Président du parti SADI, Dr. Oumar Mariko a « porté atteinte aux institutions ». Mais, dans son verdict, le tribunal de grande instance de la Commune I du district de Bamako a débouté le ministère de l’Administration Territoriale et de la décentralisation de sa demande de dissolution du Parti SADI. Sur les réseaux sociaux, le président du parti en exil, Oumar Mariko, parle d’une victoire de la démocratie. « Le sang des martyrs vient de parler », se réjouit Oumar Mariko, en rendant hommage à la justice malienne qui, selon lui, prouve à travers ce verdict qu’elle reste un instrument aux mains du peuple pour faire valoir la vérité.

Il n’est pas le seul à se réjouir de cette décision de la justice malienne, car l’ancien Premier ministre, Moussa Mara du Parti Yelema (Le Changement) exprime aussi son soulagement concernant le verdict rendu. « Procès pour la dissolution du parti SADI, la justice vient de débouter le Ministère en charge de l’administration du territoire. C’est une victoire pour la justice et c’est une victoire pour la Démocratie. Je félicite tous ceux qui se sont battus pour que justice soit faite. Ce jugement honore notre justice qui demeure la clé de voute de notre démocratie et un facteur de succès pour le Mali du futur. Je demande aux autorités de ne pas faire appel de ce jugement et de profiter de cette occasion pour revenir sur la mesure liberticide de la suspension des activités des partis politiques et des activités politiques des associations. Je les conseille de s’inscrire dans la voie de la concertation avec les acteurs politiques en vue d’une sortie de la transition par le haut », souligne l’ancien Premier ministre Moussa Mara.

Ce verdict du tribunal de première instance de la commune I du district de Bamako met donc fin au feuilleton judiciaire qui a opposé le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, représenté par le Contentieux de l’Etat, au parti SADI de l’opposant en exil, Dr. Oumar Mariko. Selon le conseil du parti cité par le site d’information Maliweb, le tribunal a tranché en faveur du parti en déboutant dans la foulée le ministère public.

A . Sogodogo

