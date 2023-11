Kati : Groupe scolaire JPK doté d’un point d’eau et des nouvelles latrines par la Fondation Orange.

La présidente de la Fondation Orange, Mme Coulibaly Awa Diallo, accompagnée des autorités éducatives de Kati, a procédé, le samedi 17 novembre passé, à l’inauguration des nouvelles latrines et un point d’eau au sein du groupe scolaire Jean Pierre Konaté de Kati.

Financées entièrement par la fondation orange à hauteur de 10 millions FCFA, les nouvelles infrastructures hygiéniques du groupe scolaire Jean Pierre Konaté ont été réalisées grâce à l’expertise de World Vision. Elles comprennent : un forage d’eau et 6 latrines séparées avec des rampes d’accès pour personne en situation d’handicap dotées d’un dispositif de lavage des mains. S’y ajoute la réhabilitation de bloc de latrines à deux cabines existantes et une section de mur de clôture de l’école et la dotation de l’école de fournitures scolaires pour les élèves et les supports pédagogiques pour les enseignants.

Selon la présidente de la Fondation Orange, ces infrastructures permettront d’éviter les problèmes d’hygiène majeurs et d’éviter l’absentéisme des filles. Mme Coulibaly Awa Diallo rappelle qu’en 2021, la fondation orange avait également accompagné le groupe scolaire JPK e procédant à l’équipement d’une salle multimédia connectée pour un coût total de 10 millions FCFA. « L’éduction est un axe d’intervention prioritaire de la fondation car c’est la clé du développement durable aussi bien pour les individus que pour la nation », a déclaré la présidente, ajoutant que depuis le début de l’année 2023, « la fondation orange a investi plus de 800 millions dans les différentes actions pour soulager les populations vulnérables du Mali dans les domaines de la santé, l’éducation conventionnelle et numérique, la solidarité et la culture ».

Dans le même registre, le directeur national de World Vision, Patrict Daniémé, la réalisation infrastructures hygiéniques dans les écoles crée un lien entre son organisation et la fondation orange. Déjà, il a indiqué que 640 millions FCFA ont été investi à travers World vision dans les infrastructures scolaires dans la région de Dioïla et Koulikoro. A l’en croire, résoudre le problème d’hygiène et l’accès à l’eau contribue à la qualité et au bien-être des élèves et des responsables de l’école. Les représentants du comité de gestion scolaire, les responsables de l’école et les notables du quartier ont exprimé leur reconnaissance au donateur avant de s’engager à faire le bon usage des infrastructures réceptionnées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :