L’Association pour le développement de la ville de Goundam (Qdvg) a lancé les activités de la célébration du Maouloud 2022 par une lecture de coran pour la paix et la stabilité du Mali ? C’était avant-hier samedi 30 juillet 2022 au Palais de la Culture. Couplée à des sacrifices et bénédictions, la cérémonie a été sanctionnée par un point de presse animé par son président, Issa Arsina Cissé. En plus de renforcer les relations d’amitié, fraternelle et de solidarité avec les autres communautés, la démarche aura également permis aux membres de l’association d’en profiter pour dégager des stratégies de mobilisation de fonds pour la réalisation de leurs activités respectives. Le président de l’ADVG a en outre fait le point des activités de l’année respectivement à Bamako et à Goudam. A Goudam, en plus des conférence-débats pour sensibiliser les jeunes – et à travers eux toute la population autochtone – sur le développement de la ville, la cohésion sociale, l’éducation, la santé, l’association prévoit également la construction d’un forage devant la grande mosquée de Goundam.

Par la voix de son président, l’ADVG a par ailleurs réaffirmé son soutien ainsi que celui des populations du bercail aux autorités de la Transition. Les «prières et bénédictions sont dédiées à la réussite de la transition», a-t-il indiqué du reste.

Pour rappel, l’Advg est une association apolitique qui œuvre pour le développement social et économique de la ville de Goundam, ainsi que la promotion de la cohésion et de la paix entre les couches sociales de la région. Goundam est une ville ancienne et cosmopolite composée notamment de Songhoy, de Tamachek, de peulh, des arabes et bambara.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :