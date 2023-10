Le ministre Assa Badiallo TOURE à Ségou : : Les Directeurs généraux des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) en ordre de bataille cette fête de la solidarité dans la région.

Dans le cadre du mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion au Mali, le ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo TOURE effectue une mission de deux jours dans la cité des balanzans. Pour l’occasion, elle est accompagnée par une forte délégation composée des directeurs généraux au nombre desquels ceux des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) que sont la CMSS, l’INPS et la CANAM.

C’est à 8h 00 que le top départ a été donné à Bamako, direction Ségou. Premiers arrêts, les villes de Fana Konobougou et de Barouéli ou le ministre a voulu s’enquérir des conditions de travail du personnel et de l’état des équipements de travail sur ces aires de santé.

A Konobougou, elle a rencontré les agents du CSREF et CSCOM qu’elle a rassurés de son accompagnement pour la prise en charge correcte des citoyens en matière de santé et de protection sociale.

Les visites de courtoisie chez les notabilités coutumières et religieuses ainsi que les plus âgés de la ville qui ont reçu des présents à cette occasion, sont les grandes lignes de la mission de la première responsable de la solidarité de lutte contre l’exclusion .

Cette visite de Mme le Ministre de la Santé et du Développement Social permettra sans nul doute de rehausser, dans la région de Ségou, la célébration du mois dédié à la réduction de la pauvreté, au maintien et au renforcement des valeurs de solidarité constitutives du Mali.

