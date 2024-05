Le Pmu-Mali sous le leadership de Fassery Doumbia : Déjà 1000 millionnaires en 2024 ! Près de 19 milliards FCFA distribués aux parieurs

La société du Pari mutuel urbain-PMU-Mali, détentrice exclusive des droits des jeux de loterie en République du Mali, est venue pour soulager la majorité de la population, assurer la stabilité sociale, lutter contre le banditisme et le chômage, entre autres. La preuve : pour les quatre premiers mois de l’année 2024, elle a distribué aux parieurs maliens la bagatelle de près de 19 milliards de F CFA et elle a fait environs 1000 millionnaires. Les détails !

Le Mali traverse depuis 2012 une période très difficile avec la crise sécuritaire, socio-économique, financière et de trésorerie que vit le pays. Mais, cela ne semble pas affecter les acteurs de la société PMU-Mali, singulièrement les parieurs pour qui ce début d’année 2024 est aussi rose que s’est bouclée 2023.

Pour preuves vérifiables et archivées, si l’année 2023 s’est achevée avec exactement 57 064 836 439 F CFA partagés entre les audacieux qui ont misé sur des courses, les quatre premiers mois ont vu distribuer aux parieurs la rondelette somme de 18 689 332 000 F CFA. Ce n’est ni de l’argent volé, ni de l’argent escroqué.

Le mois de janvier a été particulièrement prolifique à tous égards. Au niveau de la masse à partager, janvier a généré 5 009 301 500 F CFA contre 4 618 004 000 F CFA en février, 5 013 119 000 F CFA en mars et 4 048 907 500 F CFA en avril. Vous connaissez le montant total.

Janvier a généré le plus gros rapport avec 44 329 000 F CFA contre 15 999 000 F CFA en février. Aux mois de mars et avril, les plus gros rapports ont été respectivement de 32 761 000 F CFA et 20 728 500 F CFA. En tout : 113 817 500 F CFA.

Le mois de janvier vient aussi largement en tête par rapport aux plus gros gains avec 51 724 500 F CFA. Les mois suivants ont fourni comme plus gros gains 32 794 000 F CFA (mars) et 21 425 500 FCFA (avril). Montant cumulé : 122 098 000 FCFA.

Par contre Janvier est le mois qui a fourni le moins de millionnaires avec un nombre de 199. Février vient en peloton de tête avec 295 millionnaires ; suivi de mars (266 millionnaires) et avril (232 millionnaires). Le PMU-Mali a donc fait 992 millionnaires entre janvier et avril 2024.

La répétition étant pédagogique, nous revenons sur une interrogation déjà posée : quelle activité légale peut générer autant de richesses pour un Malien sans courir le moindre risque ?

La réponse à cette question légitime situe clairement sur le rôle, la place et l’importance du PMU-Mali dans la vie des Maliens et dans l’économie nationale.

Une prouesse nullement tirée du hasard, mais qui résulte de la bonne politique de gestion instaurée par l’équipe dirigeante et qui découle de l’évolution de la société ces dernières années.

Nous vous renvoyons à un passage d’une interview que le directeur général, Fassery Doumbia nous a accordée et que vous avez pu lire dans notre parution n°384 du vendredi 27 octobre 2023.

Rafraichissement : “De sa création à nos jours, le PMU-Mali a su se réinventer au rythme des évolutions technologiques et structurelles du secteur des jeux. La capacité d’adaptation aux mutations du secteur, l’aptitude à assimiler les nouvelles technologies et la faculté de renouveler continuellement son offre de service en intégrant les nouveaux produits émergents sur le marché ont permis au PMU-Mali de se placer comme une des meilleures loteries d’Afrique en termes de mobilisation de l’épargne publique et de collecte de ressources au profit de l’Etat.

Le PMU-Mali est encore dans sa phase de croissance comme le témoigne l’évolution exceptionnelle de son résultat comptable et financier observée sur les trois dernières années. Cette évolution positive et substantielle de nos indicateurs de performance annonce un futur radieux avec l’implication de toutes et de tous”, nous avait-il confié.

Comme pour dire qu’au PMU-Mali, “rien n’est laissé au hasard”. Tout est mis en œuvre pour la satisfaction du parieur et le renflouement des caisses du Trésor public. El Hadj A.B. HAIDARA

