Le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest ( REAO- Mali) a tenu ce samedi 17juin 2023 à l’hôtel Azalaï la 7ème édition de son CEO TALK avec comme invitée la présidente fondatrice du Groupe Zabban. Par la même occasion, le réseau a lancé la première édition de la « Journée REAO de l’Entreprenariat Jeunes ».

Tribune de dialogue direct, espace d’échange, de réflexion et de partage d’expérience, à travers l’organisation de ses journées, le REAO cherche à booster l’économie nationale, contribuer au développement de l’esprit d’entreprise notamment chez les jeunes et les femmes, selon les mots introductifs du CEO SPIRIT, M. Sidi Dagnoko.

Ces journées offrent également l’opportunité à un ou une entrepreneur (e) de conter son parcours. La présente a accueilli la Présidente du Groupe Zabban. Relatant son parcours parsemé d’embûches, de challenges, des étapes communes à tout entrepreneur à ses débuts, Mme Touré Aïssata Diakité , la présidente de Zabban a su défier les difficultés pour mettre sur le marché national et international ses produits. Investie dans l’agro-alimentaire, la jeune entrepreneure Mme Touré, Aïssata Diakité tire sa renommée de sa production et vente des jus zabban (boissons faites à la base d’un fruit sauvage zabban une espèce de lianes sauvages). Outre sa recette de Zabban, Aïssata Diakité valorise et commercialise d’autres produits agro-alimentaires. Pour la fondatrice de Zabban Holding, pour réussir dans l’entrepreneuriat il faut de la persévérance, de l’endurance, de la détermination, et surtout se surpasser en travaillant dur sur son objectif. Une invite à l’excellence également reprise par des membres du REAO notamment M. Mossadeck Bally et M. Bakary Camara, deux anciens présidents du REAO Mali, encourageant les jeunes à embrasser l’entrepreneuriat, ils ont toutefois tenu à les prévenir des difficultés qui concourent le métier. Et pour qui veut réussir dans ce domaine, il nécessite de s’armer de courage et détermination mais surtout travailler pour relever le défi de la réussite.

Quant à la Présidente du REAO-Mali, le Dr Awa Diarra, après s’être soumise à la traditionnelle présentation du REAO et ses missions en présidant cette 7ème édition du CEO TALS combinée la 1ère édition de la « Journée REAO de l’ Entreprenariat Jeunes », a déclaré : « Fort du succès renouvelé de son événement phare, la RENTREE ANNUELLE du REAO, qui s’adresse aux autorités politiques, économiques du pays et de ses PTF, l’organisation a décidé de dédier une journée à l’entreprenariat Jeunes. N’ayant pas bénéficié de soutiens au démarrage de leurs entreprises à l’époque, les membres du REAO souhaiteraient transmettre leurs expériences à la jeune génération pour ainsi contribuer au développement de l’esprit d’entreprise et lutter contre le chômage des jeunes. ». Pour se faire le réseau est accompagné dans son initiative par la Banque Mondiale, le PNUD, les Ambassades des Pays-Bas et du Danemark.

A savoir que de nombreux jeunes étudiants et entrepreneurs ont pris part à cette journée. Qui a également enregistré la présentation du tout premier’ Club Entrepreneurs de l’IUG’. Une initiative tirée d’une recommandation de la 5ème édition du CEO TALKS, elle vise à mettre en place dans les établissements scolaires des cadres de préparation des jeunes à l’entreprenariat, les membres desdits clubs vont bénéficier de l’expertise des membres du REAO.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

