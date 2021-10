Suite à l’audience sur le réexamen de sa détention, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné en 2016 à 9 ans d’emprisonnement pour le crime de guerre consistant en la destruction d’une partie du patrimoine culturel de Tombouctou commis durant l’occupation djihadiste de la ville en 2012, tenu ce mardi 12 octobre 2021 à La Haye, a présenté́ ses excuses à la communauté́ de Tombouctou, au Peuple du Mali ainsi qu’à la communauté́ internationale. Il a lancé́ un appel contre l’extrémisme religieux et pour la préservation du patrimoine culturel de Tombouctou. Notre compatriote Mama Koité Doumbia, présidente du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la CPI à faire une déclaration.

Dans ladite déclaration Mama Koité Doumbia, présidente du Fonds au profit des victimes, a dit à l’issue de l’audience : « Les excuses renouvelées d’Al Mahdi constituent un geste positif et de nature à apaiser le cœur des victimes des crimes qu’il a commis. Néanmoins, c’est à elles qu’il appartient de les apprécier et, éventuellement, de les accepter. Je sais que plusieurs d’entre elles attendaient ce moment, mais il s’agit de sentiments individuels et d’un processus qui demande du temps. Le Fonds au profit des victimes met tout en œuvre pour que les victimes puissent bénéficier des réparations dans les meilleurs délais. Après la cérémonie de réparation symbolique qui a eu lieu en mars à Bamako, près de 800 victimes ont pu recevoir des réparations individuelles et les réparations collectives sont sur le point de commencer à Tombouctou.»

Ajout ’elle que le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale poursuit la mise en œuvre des réparations ordonnées par les juges dans une décision rendue en 2017. A ce jour, le Fonds a remis comme réparation sous forme de compensation financière à plusieurs centaines de victimes, descendantes des saints enterrés dans les mausolées. En outre, une cérémonie symbolique s’est tenue en Mars 2021 à Bamako aux fins de reconnaitre le préjudice que la destruction de ces joyaux culturels a causé́ au peuple du Mali et à la communauté́ internationale. Les réparations collectives sont en cours de lancement à Tombouctou et sont articulées autour de trois axes principaux : (1) un dispositif de restauration du patrimoine culturel ; (2) un dispositif de commémoration ; (3) un dispositif d’appui économique.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

