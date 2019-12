L’ouvrage collectif “féminin” intitulé ”Être une femme malienne au XXIe siècle est désormais disponible sur le marché du livre. Ce livre collectif co-écrit par cinq (5) jeunes femmes qui partagent leur expérience familiale, sociale et professionnelle, est une initiative du projet Femm’Act : parole de femme.

Les femmes maliennes ont désormais un nouvel espace d’expression et d’exposition de leurs idées. Il s’agit du projet Femm’act : parole de femme, un projet de livre collectif qui donne la parole à la femme. Une initiative de Mali Culture Media Conseil. Ce nouveau projet a été officiellement lancé, le jeudi 5 décembre dernier à l’Institut Français, à travers le lancement du premier livre réalisé intitulé “Être une femme malienne au XXIe siècle”, un ouvrage co-écrit par Aïssata Sanogo (chef de projet Web Afribone), Dyna Sow (Economiste, bloggeuse), Salimata Togora (Auteure), Mme Diarra Diop (Journaliste) et Néné Kéïta (Entrepreneuse sociale). Elles sont leaders et portent le Mali et ses espoirs. Cinq (5 jeunes) femmes de secteurs d’activités divers qui ont été sollicitées pour cette ce premier tome. Dans cet ouvrage, elles partagent leur expérience familiale, sociale et professionnelle.

Femm’Act est un projet de livre collectif en deux phases, aux dires des initiateurs. Une première sollicite des femmes maliennes de toute corporation dans l’exercice de style, de prise de parole, d’émotions exprimées, un regard porté sur elles et leur société. Une parole libérée par écrit, assumée. Une deuxième phase en public qui accueille les contributrices du livre collectif, les décideurs, hommes et femmes dans une introspection favorable à l’avancée de la femme malienne. Femm’Act ou Women Talk’Act est un lieu de prise d’engagement collectif pour la femme et son épanouissement.

“La femme malienne du XXIe siècle” se distingue-t-elle de son ainée du XXe siècle ? A l’heure des grandes mutations sociétales, à l’heure où l’Afrique doit se raconter elle-même, quelle est la place de la femme dans le monde ? A l’ère du numérique, elle ne se laisse plus conter et compte bien se dire. Elles sont des villes, elles partagent des souvenirs avec leur cadet pour en inspirer et motiver. A travers leur portrait distinctif, elles racontent leur Mali. Leur rapport aux figures tutélaires qui les ont précédées à l’image desquelles, grand-mère, mère, leaders, idéalistes, elles se construisent.

A préciser que le projet Femm’Act est initié pour appuyer les objectifs de livre collectif avec la vulgarisation des idées des femmes émergentes. C’est aussi un espace pédagogique où hommes et femmes regarderont ensemble, avec vérité, leur monde pour en déceler les solutions durables aux problèmes de société, principalement la question de la femme et de son développement. C’est pourquoi les débats lors du lancement du livre ont vu la participation des hommes comme Modibo Mao Makalou et Yéhia Boré.

A en croire les initiateurs, le lancement de ce premier tome lance également l’appel à textes pour le deuxième tome qui verra le jour dans quelques mois. Ce deuxième, selon eux, va s’axer sur les thématiques clefs de développement et sera intitulé : “Femme du Mali : nos rêves et espoirs”.

Youssouf KONE

