L’ONG Save the Orphans of Africa lance ses activités au Mali : Une lueur d’espoir pour les veuves, orphelins et personnes défavorisées

Samedi 10 avril 2021, la commune rurale de Mountougoula a abrité la cérémonie officielle du lancement de l’ONG Save the Orphans of Africa ( SOA). C’était sous la présidence de son président coordinateur général, M. Khant Kadjane Serge Armand.

Deux (2) temps forts ont marqué la cérémonie à savoir l’intronisation officielle du président de Save the Orphans of Africa pour le Mali en la personne de M. Amadou Barry et une remise de don aux couches défavorisées.

On ne pouvait espérer mieux à dit le médecin-chef du CSCOM de Mountougoula, Docteur Tamba KONATÉ qui a ensuite formulé des doléances à l’endroit de SOA qui sont entre autres un ambulance, des lits d’hospitalisation, des médicaments.

Avant d’installer officiellement le président SOA Mali, M. Kadjane Serge Armand Khant s’est dit ému de l’accueil chaleureux qui lui a été accordé par le peuple du Mali et particulièrement le village de Mountougoula. En signe et symbole d’investiture il a habillé le président de SOA Mali des couleurs de l’ONG qui lui donne désormais mandat pour agir au nom de SAO en toute liberté et partout au Mali.

Conscient de la tâche le président SOA MALI, Amadou Barry s’est dit honoré par le choix de sa modeste personne pour prendre les commandes de l’ONG Save the orphans of Africa ici en République du Mali. Une remise de dons composé de kits de sacs de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et d’huile d’une valeur estimée à plus d’un million de francs a mis fin à la cérémonie certes modeste mais très symbolique.

L’émotion était bien visible sur le visage de ces nombreux visages de récipiendaires. Notons toutefois que ce don n’est qu’une prise de contact avec la population malienne conformément aux dires du Président Coordinateur général M. Kadjane qui a pris bien note des doléances du CSCOM de Mountougoula. Les populations n’ont pas manqué de remercier l’ONG et de formuler des prières pour l’accompagnement et l’accomplissement des œuvres de l’organisation. De grandes perspectives avec des actions et dons de toutes natures suivront dans les mois à venir a rassuré le président coordinateur général.

Rappelons que Save the orphans of Africa est une organisation non-gouvernementale(ONG) à but non lucratif qui a pour objectif de favoriser l’épanouissement et l’amélioration du bien-être de la petite enfance. Elle a été créée le 11 Juin 2013 à la faveur d’une table ronde entre des personnalités de la société civile dans le souci d’établir une chaîne de solidarité. Elle intervient dans les domaines de l’action humanitaire, de l’environnement et du développement social. Elle compte non seulement parmi les organisations d’actions humanitaires et sociales en Côte d’Ivoire d’où elle a son siège, mais partout en Afrique et dans le monde. À cette fin de sauvegarde de l’environnement en rapport avec les activités humaines, Save the orphans of Africa entend susciter des actions solidaires avec des partenaires dont Time for The Planet qui pose des actions pour limiter le réchauffement climatique par l’appui et l’assistance aux couches sociales bien identifiées. En plus contre les violences faites aux femmes et y mettre fin, le président Coordinateur général de Save the orphans of Africa milite au sein de EVAM International et fait régulièrement des dons aux États Unis et ailleurs dans le monde. Save the orphans of Africa ambitionne à l’international dans un futur proche installer des antennes opérationnelles en France et dans d’autres pays Européens. Save the Orphans est l’œuvre de deux frères orphelins qui ont été inspirés par leur mère adoptive, qui, depuis 1974, faisait du social en distribuant des repas aux enfants démunis du quartier. Ils ont donc pris exemple sur cette femme au grand cœur. Ainsi est née l’ONG afin de venir en aide aux orphelins et plus précisément à toute la petite enfance (les enfants malades, déscolarisés, maltraités, handicapés…).

Désormais au Mali et loin d’être une ONG, SOA attend s’investir pour améliorer non seulement les conditions de vie des veuves et orphelins mais aussi les personnes en situation difficile.

A.S

