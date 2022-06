C’était le 3 juin dernier, lors d’une cérémonie consacrée à la remise desdits engins dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Sous l’égide du Ministre, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, et en présence du patron du secrétariat permanent de la Lutte contre la prolifération des armes légères, Col Adama Diarra, une demi-dizaine de véhicules et huit (08) motos d’une valeur totale de 144 millions de Fcfa ont été officiellement réceptionnés. La dotation va permettre au Col Diarra et à ses hommes de faire face à leur mission de lutte contre le phénomène des armes légères. Et le Colonel Adama DIARRA de d’en profiter pour remercier le Ministre Daoud Aly Mohammedine et louer sa disponibilité à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission. À ses yeux, en effet, la donation, témoigne des efforts inlassables que déploie le département pour assurer la sécurité des populations et particulièrement celles des zones affectées par la problématique des armes légères. Il a dans le même sillage remercié l’Ambassade du Japon pour sa volonté affirmée et son engagement à accompagner les efforts du Gouvernement dans la sécurisation des personnes et de leurs biens.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, pour sa part, a surtout mis l’accent sur l’étendue des préoccupations que suscite la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la sous-région ouest-africaine et, plus particulièrement, dans la bande sahelienne. Selon le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, les armes légères et de petit calibre continuent de faire peser une réelle menace sur la paix, la stabilité et la prospérité des activités socio-économiques dans les régions concernées, en tant que vecteurs de terrorisme, de conflits inter et intracommunautaire et de criminalité sous toutes ses formes.

Avec les multiples défis auxquels le Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères est confronté la couverture du territoire national notamment -, l’acquisition de ses moyens roulants vient à point nommé pour l’aider à accomplir sa mission, a laissé entendre le Ministre, en guise de clin d’œil à la chancellerie japonaise restée au Mali malgré la crise. Il a par ailleurs exhorté le Secrétaire permanent et l’ensemble de son personnel à faire bon usage du précieux matériel.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :