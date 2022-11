La Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA) a participé, le samedi 12 Novembre, à la conférence-débat organisée par la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) sur le thème : « Avant-projet de Constitution (Avantages et insuffisances) ». C’était au Centre pour la Paix au Sahel de l’imam Mahmoud Dicko.

Animée par Daba Diawara, cette conférence-débat a été l’occasion pour la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) et ses alliés de s’imprégner des réalités du contenu de l’avant-projet de Constitution.

Au cours des échanges, le président de la Coordination des Kel Ansar et Alliés, Cissé Oumar Hamama Ansari, a évoqué les acquis de la démocratie qui doivent être impérativement sauvegardés. Il a rappelé que l’histoire ne doit pas être effacée au profit de l’histoire. « Si l’on reste accroché à l’argent rien ne sera réglé dans ce Pays », a-t-il prévenu. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles font certes parties des priorités du Mali mais le plus important reste la paix, qui est un des facteurs déterminants du développement et de la stabilité, a soutenu le président Ansari.

Le président de la Coordination des Kel Ansar et Alliés est revenu sur sa collaboration étroite avec la CMAS. Celle-ci est essentiellement liée à la stabilité, à la cohésion sociale et à la Paix. Il a ajouté que pour lui et la Coordination, la recherche de la paix est un combat de tous les jours pour lequel ils sont engagés.

La participation à la conférence-débat sur l’avant-projet de Constitution organisée par la CMAS est une occasion pour la Coordination Kel Ansar et Alliés d’apporter sa modeste contribution dans la réussite des activités organisées par la CMAS qui est un allié dans le développement de la Nation Malienne. Cissé Oumar Hamama Ansari a salué et félicité le conférencier pour avoir eu le courage de dire les insuffisances de l’avant-projet de constitution.

Les participants ont eu satisfaction de l’exposé du conférencier. Daba Diawara a insisté sur la non-nécessité d’élaboration d’une constitution, qui, aujourd’hui, n’est pas une priorité pour le Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :