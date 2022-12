Dans le cadre de son projet de veille citoyenne pour la réussite de la transition, la fondation Tuwindi en partenariat avec les organisations de la société civile malienne a organisé, le vendredi 23 décembre, un atelier de formation à l’attention d’une douzaine de jeunes venus de toutes les régions du pays sur les indicateurs et le monitorage à travers la plateforme Xensa. C’était sous l’égide de son directeur exécutif, Tidiani Togola.

Organisé par la fondation Tuwindi en partenariat avec les organisations de la société civile malienne et financé par la Minusma, l’Union Européenne et le PNUD, cet atelier de deux jours vise à former 12 jeunes de 15 à 35 ans, issus de la société civile et du réseau Democracy Tech Squad, venant de Bamako et des régions administratives du Mali sur le suivi de la transition à travers la technologie de la plateforme Xensa.

Les participants vont acquérir des compétences leur permettant de faire un suivi de la transition et d’appuyer les autres organisations de la société civile qui font le contrôle d’action civique notamment sur le volet spécifique de la transition. « Cela va se faire à partir d’un module spécifique de Xensa, notamment le transitomètre », a expliqué le directeur exécutif de Tuwindi. Car aux yeux de Tidiani Togola, la gouvernance ne peut être de qualité que si elle est co-construite. Cette co-construction passe par synergie d’action entre les acteurs de la société civile et l’Etat, a-t-il expliqué.

L’objectif général est de créer un réseau de jeunes venant de l’ensemble du territoire national formé sur les indicateurs et le monitorage à travers la plateforme Xensa et pouvant servir d’appui aux agents des organisations de la société civile pour renforcer la transparence et la réussite du processus de transition à travers une veille citoyenne inclusive et efficiente. Ce, d’autant que la bonne marche de la transition est une importance capitale pour tous les maliens, a précisé Tidiani Togola.

A rappeler que la plateforme Xensa permet de suivre l’avancement de la transition au Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

