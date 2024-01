Mali : l’Association des femmes de l’Ambassade de Chine offre de kits scolaires et jouets pour enfant à l’école fondamentale du Génie militaire

L’Association des femmes de l’Ambassade de Chine au Mali a procédé, vendredi, à la remise de kits scolaires et jouets pour enfant à l’école fondamentale du Génie militaire. C’était sous l’égide de Chen Zhihong, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.

L’Ambassade de la République populaire de Chine après avoir équipé l’atelier de couture du centre social des femmes du Camp du Génie militaire vient une fois de plus d’apporter un soutien significatif à l’école et au jardin d’enfants de la Base. Le don est composé pour le jardin d’enfants : de dix lots d’un ensemble table plus quatre chaises, de cinq pièces d’étagères à jouets, de cinq boîtes de jouets de construction, d’une aire de jouet, de dix ensembles de quatre ballons élastiques, etc.

Pour l’école primaire, il est composé de quatre pièces de buts de football, de huit ballons de football, etc. Ce geste de l’Association des femmes de l’Ambassade de Chine au Mali contribue à l’épanouissement des tout-petits et à la dynamisation des activités sportives à l’école. Il symbolise non seulement le dynamisme de la coopération mais aussi l’amitié sino-malienne. C’est face au manque de matériels dans certaines écoles primaires et maternelles qu’une quantité de fournitures scolaires a été spécialement commandée de la Chine, a rappelé l’épouse de l’ambassadeur qui préside l’Association des femmes de l’Ambassade de Chine au Mali, qui affirme avoir choisi avec soin « la meilleure partie pour les enfants de l’école primaire et maternelle du Camp ».

Selon Mme Dong Zhijiao, bien que les fournitures ne soient pas tellement nombreuses, elles représentent la sincérité de son pays envers le Mali et espère que celles-ci encourageront les enfants à étudier davantage, à faire plus de sport et à vivre une enfance saine et heureuse. « Nous espérons que les enfants deviendront un jour bâtisseurs du Mali et héritiers de l’amitié sino-malienne », espère l’épouse du diplomate chinois au Mali.

« Ce don reflète les bonnes relations entre l’association des femmes de l’Ambassade et l’Association des femmes du Génie militaire », a rappelé l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Chen Zhihong, qui dit soutenir les deux associations des femmes, a salué cette remise de kits scolaires et des jouets pour enfants qui intervient à la veille du nouvel an chinois du Dragon.

Le directeur coordinateur des groupes scolaires de l’école du Génie militaire, Abdoulaye Mariko, le directeur adjoint du service social des Armées, le Colonel Fady Traoré, la présidente de l’Association des femmes du camp, le représentant de la coordination des comités de gestion scolaire ont tous apprécié le geste, qui démontre, selon eux, de l’importance des relations entre les deux pays.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :