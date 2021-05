Mali : Le Consortium FAV lance un projet axé sur les jeunes, les femmes, la réussite de la transition et la paix

Le projet intitulé « De la paix dans ma famille, ma commune et mon pays, les jeunes et les femmes s’engagent pour une transition réussie au Mali », a été lancé le samedi 15 Mai 2021 à l’hôtel de l’Amitié de Bamako.

Ce projet est une initiative du consortium FAV ; composé de l’Association « Femmes et TIC », de l’ONG AJDES et de l’ONG VID. Il est financé par le Royaume de Danemark, à travers son Programme dénommé le FONDS D’APPUI AUX MOTEURS DU CHANGEMENT (FAMOC).

Le projet couvre le district de Bamako et les régions de Kita et Bandiagara pour une durée de 12 mois.

Selon Mme Diallo Assétou Diarra, la cheffe du projet, « l’objectif du projet est d’amplifier la voix de plus de 750 jeunes et femmes ; de renforcer leur leadership et de poser des bases solides d’un citoyen modèle. Un citoyen qui connaît ses droits et devoirs mais surtout qui les appliquent et les revendiquent. »

Principaux bénéficiaires du projet, les jeunes, les homme et femmes ont largement répondu à l’appel du consortium FAV. Ils trouvent tout simplement que l’initiative est salutaire, surtout en cette période de transition où les tensions ne cessent de s’accroitre au Mali.

Selon Madame Fatoumata Diaby, jeune femme vivant avec handicap qui a répondu à l’appel du projet : « Nous ne pouvons que saluer ce projet surtout nous les personnes vivant avec handicap comme moi, qui sommes souvent marginalisées et dont les droits sont bafoués. »

Le projet a été officiellement lancé par Monsieur DjibrilTouré, le Maire de la Région de Kita. Il est venu à Bamako expressément pour la cause.

L’appel est ainsi lancé à toutes les personnes intéressées de rejoindre le mouvement. Une page sur Facebook dénommée « Je m’engage au Mali » est créée à cet effet. Vous pouvez rejoindre la page au lien suivant : https://www.facebook.com/jemengage223

Bon vent aux activités pour une transition réussie au Mali !

Mariama Fadiga

