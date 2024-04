La cérémonie était présidée par le président du Comité de pilotage, l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. C’était en présence des représentants des chefs de quartier et de village, de la communauté des chasseurs (Donzo), des communicateurs traditionnels, de la Fédération des associations de griots du Mali. S’y ajoutent les représentants du Haut conseil islamique du Mali, des églises catholique et protestante, etc.

L’objectif principal était de mettre à la disposition des participants les Termes de référence (TDR) et les notes techniques du Comité. Il s’agissait également de les informateurs des missions et intentions du Comité avant de les écouter, recueillir leurs avis et conseils. La finalité étant de se faire une idée des attentes et solliciter la pleine implication des acteurs rencontrés pour un Dialogue plus inclusif et réussi.

Après un rappel historique des étapes déjà franchies et du contenu de sa lettre de mission, Ousmane Issoufi Maïga a remercié les chefs traditionnels et religieux pour leur présence massive en ce mois de ramadan. Toute chose qui témoigne de leur attachement à la recherche de la paix et de la réconciliation nationale, l’objet des futures concertations nationales. Occasion pour l’ancien Premier ministre de souligner que la société malienne est fondée sur des valeurs traditionnelles, sociétales et coutumières qui sont détenues par nos légitimités.

« Le socle et le fondement de notre société, sa quiétude et ses valeurs, c’est vous qui les représentez. C’est pourquoi nous avons tenu à partager avec vous, pour avoir vos conseils, suggestions, observations et commentaires, pour que les Maliens se parlent, se retrouvent et construisent leur pays», a-t-il déclaré.

Pour Ousmane Issoufi Maïga, cela est impossible sans l’implication sincère des chefs traditionnels qui détiennent les pouvoirs dans leurs quartiers, villages, communes et régions, en un mot au Mali. «C’est pour cela que nous nous adressons à vous dans vos diversités, pour demander des conseils, et vous demandez de nous aider à vous aider à construire notre pays», at-il expliqué. Il indique qu’au terme de la phase finale, les conclusions et recommandations issues de ce Dialogue direct entre Maliens seront remises solennellement au chef de l’État.

L’objectif final, c’est que les Maliens se réconcilient entre eux, que la paix revienne à notre pays. Mais aussi que des instruments et mécanismes soient mis en place pour le suivi de cette entreprise nationale. « Les Maliens doivent trouver les solutions à leurs problèmes par eux-mêmes avec la seule expertise nationale.

C’est cela la vision du président de la Transition», a fait comprendre l’ancien chef du gouvernement. La cérémonie a été marquée par une série de questions et de contributions des participants dans une ambiance empreinte de cordialité et de courtoisie qui présage bien de l’inclusivité tant recommandée par l’initiateur du Dialogue. Les participants ont donné l’assurance de mobiliser leurs bases pour la réussite de l’exercice patriotique.

Notons que du 2 au 8 avril, le Comité de pilotage a rencontré successivement les Institutions de la République, les partis politiques, les syndicats, les organisations socio-professionnelles et autorités administratives, autonomes et indépendantes.

Aboubacar TRAORE

