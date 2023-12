Mémorial ATT vacances foot 2023 : Mme Touré Lobbo Traoré offre des kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de l’Académie de Mopti

En prélude à la finale de la Coupe Mémorial Amadou Toumani Touré, il a été procédé à la remise de kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de l’Académie d’enseignement de la Venise malienne. La cérémonie a eu lieu dans la cour du Groupe scolaire Robert Cissé de Mopti sous la présidence de Daouda Doumbia, directeur de l’Académie de Mopti, qui avait à ses côtés Mangal Traoré représentant Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance.

Ils étaient 50 élèves (filles et garçons des 3e année, 6e année et 9e année de l’Académie d’enseignement de Mopti) à recevoir des kits scolaires offerts par Mme Touré Lobbo Traoré, présidence de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance. Avant de procéder à la remise des kits, Mangal Traoré, président du Comité national d’organisation du Mémorial ATT, au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, a félicité et encouragé les bénéficiaires des kits qui sont méritants.

Il a rappelé qu’il est issu de l’école Robert Cissé où il a fait ses études primaires. “C’est toujours avec beaucoup d’émotion que reviens toujours dans la cour de cette école où j’ai reçu mes premières formations”, a-t-il dit. Il a signifié aux élèves que la remise des kits vise à encourager et cultiver le mérite, l’excellence à tous les niveaux.

“La remise des kits vise à cultiver l’excellence et le mérite parce que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. Donc, il faut vraiment encourager le mérite, encourager l’excellence à tous les niveaux. C’est dans ce cadre que depuis très longtemps chaque fois que nous avons l’occasion de venir à Mopti dans le cadre de la Super Coupe ATT et le Mémorial ATT, nous organisons toujours en marge de cet événement sportif une cérémonie de remise de Prix aux meilleurs élèves de l’Académie d’enseignement de Mopti avec l’espoir que dans les années à venir d’autres cadres issus de cette école vont perpétuer cette tradition de remise de kits”, a-t-il souligné.

Le directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti, Daouda Doumbia a remercié le donateur des kits scolaires aux meilleurs élèves, Mme Touré Lobbo Traore Traoré. Selon lui, la remise des kits témoigne de l’attachement des amis d’ATT à ses idéaux. Il a tenu à rendre hommage à l’illustre disparu pour son combat pour le Mali.

“Je salue l’engagement du président du Mémorial ATT Vacances football, Mangal Traoré, pour cette belle initiative de remise de kits qui contribue à la culture de l’excellence en milieu scolaire. J’exprime ma reconnaissance à la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance qui n’est pas à sa première donation. Et nous espérons qu’elle soit pérenne pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire dans l’Académie de Mopti. Je rassure que les kits seront utilisés à bon escient par les bénéficiaires pour créer l’émulation au sein du groupe scolaire. Cette remise de kits permettra à d’autres enfants de bien travailler pour recevoir des cadeaux de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance afin de célébrer le mérite scolaire“, a-t-il indiqué. Il a conseillé aux élèves de suivre les pas de feu le président Amadou Toumani Touré dont les idéaux sont immortalisés par ses amis.

“Jeune génération, la remise des kits est une célébration de la mémoire du président Amadou Toumani Touré. C’est à vous de travailler dur pour relever le défi de la construction du Mali comme l’a fait le feu le président ATT que nous portons dans nos cœurs. Le président ATT s’est vaillamment battu sur tous les terrains, dans tous les domaines pour que le Mali soit aujourd’hui. Donc, c’est à travers l’école que les enseignants, des vaillants hommes et femmes qui bravent le froid, la chaleur pour vous inculquer les valeurs morales et intellectuelles afin de vous garantir un avenir meilleur à travers les tâches de tous les jours qui façonnent votre état d’esprit afin d’être des hommes et des femmes aguerris pour relever le défi de développement du Mali. Donc, cette remise de kits témoigne de l’engagement des amis d’ATT pour que les enfants de Mopti n’oublient jamais cet homme et cheminent sur les traces indélébiles que feu le président Amadou Toumani Touré a tracées“, a-t-il déclaré.

