Créée en 2010 dans le but de développer le leadership des jeunes femmes et filles, l’Association Femmes Leadership et Développement Durable (AFLED) sous le leadership éclairé de Mme Dramé Mariam Diallo (Diplômée de Sciences Politiques de l’Université de Montréal au Canada), est l’une des meilleures associations sur le terrain pour accompagner les femmes maliennes dans divers domaines dans le cadre de la formation, la sensibilisation, l’émancipation, l’épanouissement et l’éducation. Et, c’est en décembre 2016 que cette association a obtenu son statut d’Ong avec l’accord cadre (001409) avec l’Etat. Elle vient de lancer son Projet Djiguiya dont la cérémonie a été couplée à la remise des matériels d’AGR d’un coût de 30 millions FCFA destinés aux groupements féminins, dans le cadre de leur autonomisation. Le coût total du projet est de 113 millions de F CFA. Et 56 associations et groupements féminins ont été identifiés dans divers secteurs, tels que l’événementiel, l’assainissement, la transformation agroalimentaire, la savonnerie et la plomberie. Voici le discours intégral de Mme Dramé Mariam Diallo à cette occasion.

Au nom de l’Ong AFLED, je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie marquant le lancement du Projet Djiguiya couplée à la remise des matériels d’AGR destinés aux groupements féminins, dans le cadre de leur autonomisation.

L’Ong AFLED, fidèle à ses engagements, a toujours soutenu les femmes dans divers domaines : la formation, la sensibilisation, l’émancipation, l’épanouissement et l’éducation. Les femmes, piliers de la famille, jouent un rôle essentiel dans la société. Une femme bien formée assure non seulement son avenir, mais aussi celui de toute une nation grâce aux compétences qu’elle acquiert.

Dans cette optique, 56 associations et groupements féminins ont été identifiés dans divers secteurs, tels que l’événementiel, l’assainissement, la transformation agroalimentaire, la savonnerie et la plomberie. Le coût total du projet est de 113 millions de F CFA et ces matériels d’une valeur d’environ 30 million FCFA seront remis à ses associations et groupement féminins. Ceci est la phase de lancement

Le choix de ces associations et groupements n’est pas fortuit. Ce sont des femmes leaders dans leurs domaines respectifs, qui se battent sans relâche pour leurs droits et leur autonomisation. Leur engagement inspire la détermination, la confiance et la bravoure. Ces associations accompagnent d’autres femmes dans leur démarche vers l’entrepreneuriat et le leadership féminin, leur permettant de s’épanouir pleinement et de donner le meilleur d’elles-mêmes.

Chers invités, en octroyant ces matériels et un fonds de roulement, l’ONG AFLED, à travers le Projet Djiguiya, vise à les soutenir dans leur quête d’épanouissement personnel et professionnel, contribuant ainsi au développement de leurs communautés.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Présidente de l’ONG AFLED pour ses efforts inlassables dans la mobilisation des fonds nécessaires à ce projet. Mes sincères remerciements vont également aux autorités de la transition pour leur appui au développement économiques des femmes, à ces courageuses femmes, ainsi qu’à toutes les personnes présentes”.

