Mme Touré LOBBO Traoré propage la charité : Des vivres à 143 familles et des sacs de riz et des bidons d’huile aux personnes de petite taille

Pour sa contribution, l’Hôpital “Luxembourg” organise des consultations gratuites …

Des vivres à 143 familles avec une enveloppe de 715 000 F CFA offerte aux ex-pensionnaires de l’Institut Marchoux et un appui de 50 sacs de riz et de 20 bidons d’huile de 20 litres chacun à l’Association des personnes de petite taille de Mme Diarra Kadi Barry. Sans oublier le dépistage du cancer féminin et les consultations gratuites de l’Hôpital Mère-Enfant “Le Luxembourg”. Voici l’immense contribution de Mme Touré Lobbo Traoré dont la remise officielle s’est déroulée, le mardi 17 octobre dernier, à Djicoroni-para. Elle s’inscrit dans le cadre du mois de la solidarité dont elle est la marraine nationale. Ce geste est de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance.

Comme il fallait s’y attendre, Mme Touré Lobbo Traoré joue sa partition dans le cadre des activités de la 28e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion dont elle est la marraine nationale. Généreuse et humble, cette dame de cœur, non moins présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance vient de soulager plusieurs familles issues des couches défavorisées à travers un important don de vivres. Ainsi, 143 familles de Djicoroni-Para ont bénéficié de ce don composé de riz, de bidons d’huile et autres. En plus, Mme Touré Lobbo Traoré a offert une enveloppe de 715 000 F CFA aux ex-pensionnaires de l’Institut central de lèpre communément appelé “Institut Marchoux de Djicoroni-Para”.

Ce n’est pas tout. L’Association des personnes de petite taille, dirigée par Mme Diarra Kadiatou Barry dite “Mme ATT”, n’a pas été oubliée. Elle a reçu un appui de 50 sacs de riz et de 20 bidons d’huile de 20 litres chacun.

C’est sous une pluie fine qui a arrosé Bamako dans la matinée du mardi 17 octobre que cette cérémonie de remise a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr. Abdoulaye Guindo. Etaient également présents, les anciens ministres sous ATT parmi lesquels Dr. Badara Alou Macalou, Harouna Cissé et Seydou Sissouma (ancien directeur de la communication de la Présidence et membre du cabinet d’ATT, aujourd’hui membre de la Haute autorité de la communication). Sans oublier les membres du conseil d’Administration de la Fondation ATT pour l’Enfance et de l’Hôpital Mère-Enfant “Le Luxembourg”.

Les hommes et les femmes de l’Institut Marchoux ainsi que les populations de Djicoroni-Para étaient tous heureux de revoir encore une fois Mme Touré Lobbo Traoré faire parler son cœur. Comme dira le conseiller du chef de quartier : “Lobbo est une femme de cœur, qui a toujours pensé et aidé les couches défavorisées. Ce n’est pas sa première fois de nous offrir des dons. Le moulin que nous avons est un don de Lobbo”. Avant de présenter ses condoléances les plus attristées suite au décès de son époux, feu Général Amadou Toumani Touré, le 10 novembre 2020.

Il faut rappeler combien le général ATT était lié à l’Institut Marchoux, durant ses années à la tête du Régiment para-commando et surtout pendant ses fonctions de président de la République (2002-2012).

Mention spéciale à Colonel Assimi Goïta

C’est avec beaucoup d’émotions que Lobbo a pris la parole pour remercier toutes les personnes, qui ont effectué le déplacement pour rehausser l’éclat de la cérémonie. Elle a saisi cette tribune pour adresser une mention spéciale au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta pour l’avoir désignée Marraine nationale de la 28e édition du Mois de la solidarité. “A la proposition d’être la marraine par le président Assimi Goïta, je m’en suis réjouie et l’en remercie vivement.

J’ai dit oui, en souvenir de nos valeurs familiales transmises par mon père, Feu Ba Ali Traoré. J’ai dit oui, en souvenir de feu le président ATT, qui a porté haut le message de solidarité, tant au Mali, qu’à travers le monde. Paix à leur âme !

J’ai dit enfin oui, en fidélité à mon propre parcours, dans le secteur de la santé, pendant de longues années, à cueillir et à sauver la vie.

J’exprime de nouveau ma profonde gratitude au président Assimi Goïta pour l’honneur et la confiance qu’il me fait”. Parole de Mme Touré Lobbo Traoré. Avant de rendre un vibrant hommage à l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré pour avoir initié le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion en 1995.

“Je salue aussi Mme la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré pour toute l’attention qu’elle m’accorde et son intérêt manifeste pour ce Mois de la solidarité. En leur compagnie, j’ai salué la coquette doyenne de Bamako, à qui, j’adresse mes vœux de bonheur et de longévité pour nous”, dira la marraine nationale.

Pour cette 28e édition du Mois de la solidarité, l’Hôpital Mère-Enfant “Le Luxembourg” apporte aussi sa touche à travers une campagne de dépistage du col de l’utérus et des consultations gratuites de toutes les maladies. Cela à travers une journée porte ouverte.

“En contribution, l’Hôpital Luxembourg consacre gratuitement, tout le mois d’octobre, au dépistage du cancer féminin, réaffirmant ainsi, son engagement et son statut d’utilité publique.

Je félicite et encourage, nos généreux donateurs et l’ensemble du corps médical pour leur disponibilité constante. Nos remerciements chaleureux vont à toutes les personnes physiques et morales, ayant posé des actes louables, dans le cadre du mois de la solidarité.

J’invite l’ensemble de mes compatriotes à amplifier, ce mouvement de solidarité et de compassion, en direction des couches défavorisées et des personnes âgées, de notre pays”, a conclu Mme Touré Lobbo Traoré avant de procéder à la remise symbolique des dons aux bénéficiaires.

Le chef du centre d’état-civil de Djicoroni-Para et le président de l’Association dénommée “Union malienne Raoul Follereau” Oumar Traoré ont tous salué cette belle initiative de la marraine nationale de venir en aide aux couches défavorisées.

El Hadj A.B.HAIDARA

Commentaires via Facebook :