OCD International Federalitude Suisse et Mvukisho Ye Masiwa, dit MYM : Deux associations travaillant pour la même cause

Œuvrant dans le domaine humanitaire et pour la préservation des droits humains, de l’environnement et de la santé des citoyens du monde en général et ceux de l’archipel des Comores en particuliers, OCD international fédéralitude Suisse fait cause commune avec Mvukisho Ye Masiwa dit MYM afin d’avoir l’accompagnement des partenaires sur le plan technique et financier. Elles ont à leur actif beaucoup d’actions qui ont permis de faire sourire beaucoup des victimes mettre du baume au cœur des plus démunis, des victimes d’abus de tous genres, des gens souffrant d’handicaps et des personnes atteintes de la drépanocytose. L’OCD comme MYM se battent également pour la préservation de l’environnement et de la culture. Ces deux ONG connues pour leurs actions salvatrices en faveur des plus démunis et des victimes d’abus sexuels souhaitent étendre leur champs d’action au-delà de l’archipel et même de l’Europe afin de rendre universel les droits humains, la protection de l’environnement et le soutien des personnes souffrant d’un handicap. Pour se faire elles auront besoin de soutiens multiformes, afin de mener à bien leurs missions qui sont celles de lutter et d’agir contre toutes les violences sexuelles, donner la parole aux victimes quels que soient leur sexe, leur âge et en finir avec la mentalité de rendre la victime coupable.

Elles ont également comme missions de contribuer à une prise de conscience individuelle et collective sur le viol et les différentes formes de violences. L’OCD international Fédéralitude Suisse qui compte organiser un colloque international en Avril 2024, précédé d’un séminaire sur la promotion du livre autobiographique sur le handicap, la drépanocytose et la lutte contre le viol souhaite élargir son réseau et collaborer avec d’autres associations œuvrant pour le même le but à l’image de Mvukisho Ye Masiwa, dit MYM. Cette dernière faudrait le rappeler a pour objectif de rassembler et d’unir les comoriens et toutes personnes agissant autour d’enjeux culturels et environnementaux, de justice sociale et des droits humains. Donc inscrivant ses actions en droite ligne de celles de l’OCD international fédéralitude Suisse, MYM pourrait bien mener des activités avec cette ONG. C’est pourquoi elles entendent conjuguer leurs efforts en se soutenant mutuellement pour la réussite de leurs ambitions en 2024.

2024 sera une année charnière pour l’OCD qui a jusque-là mené beaucoup d’activités en faveur des plus démunis et des victimes d’abus de tous genre. Elle entend ajouter à son arc des nouvelles cordes pour non seulement élargir son champ d’action, mais aussi embrasser d’autres domaines en plus des activités traditionnelles, d’où son appel à un soutien à la fois technique et financier afin de mener à bien ses activités. Dans la prochaine parution un programme d’activités de l’année 2024 sera déroulé à l’attention des partenaires afin qu’ils comprennent le bien fondé des actions de l’OCD.

En somme, comme OCD international fédéralitude Suisse, MYM est également une association qui défend les droits des victimes quelles que soient leurs provenances, leurs couleurs, leurs religions et leurs sexes. OCD international fédéralitude Suisse œuvre également pour les personnes souffrant d’handicap et celles qui sont atteintes par la drépanocytose. Elles sont ouvertes à tous et entendent élargir leurs champs d’actions au-delà de l’océan indien, des caraïbes, de l’occident pour être présentes en Afrique au sud du Sahara.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :