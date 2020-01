Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahima Abdoul Ly, a lancé, la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, l’opération contrôles routiers dénommée : « Nuit sans accidents », qui vise à réduire considérablement les accidents de la route en cette nuit festive. Organisée par l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse (CNJ) et la Compagnie de la circulation routière (CCR), le coup d’envoi de l’opération a été donné au rond-point du Palais de la culture.

Pour la réussite, cette année, de l’opération 300 policiers, quatre équipes de patrouille motorisée, deux équipes munies d’éthylotest ont été mobilisés par la CCR. S’y ajoute la mobilisation par le CNJ de plus de deux mille jeunes pour sensibiliser les usagers, en les invitant à la prudence et en les prévenant des dangers liés à certaines conduites risquées.

Pour ce faire, les policiers étaient munis de radars portatifs, de matériels de contrôle de vitesse pour constater des cas d’excès de vitesse et d’appareils de contrôle du taux d’alcool. Aussi, les flics n’hésitaient pas à rappeler à l’ordre ceux ou celles qui enfreignaient aux règles de bonne conduite sur la route.

Ainsi, après avoir donné le coup d’envoi, les trois ministres ont procédé à la sensibilisation des usagers de la route. Toutefois, force était de constater avec bonheur et satisfaction qu’ils étaient nombreux, ce soir-là, les usagers de la route (automobilistes et ou motocyclistes) qui respectaient les règles et code de conduite sur la route. Tel était le cas de cet usager. Habillé en chemise noire, sa ceinture de sécurité était bien en place. Le ministre Ibrahima Abdou Ly lui a conseillé de rouler prudemment.

