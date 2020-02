Le 21 février 2020 s’est tenue à l’hôtel de l’Amitié de Bamako la table ronde pour la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers l’autonomisation des jeunes. Initiée par l’Unesco cette rencontre était présidée par le ministre de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle.

‘Construire la paix et la réconciliation nationale à travers l’autonomisation des jeunes du Mali’ est la quintessence de cette table ronde organisée par le bureau Unesco –Mali. Cadre d’échange et de partage, la session s’inscrit dans le renforcement des projets en faveur de la promotion de la paix en investissant dans la jeunesse.

Représentant de la Minusma, celui de l’Unesco ainsi que le ministre en charge de la promotion de l’ emploi et de la formation professionnelle, Jean Claude Sidibé sont unanimes sur l’importance de l’implication des jeunes pour le retour de la paix, la stabilité, la cohésion et le vivre ensemble.

En effet, face aux crises multiformes qui touchent le pays, les autorités et les partenaires du Mali s’engagent à tout mettre en œuvre pour ramener la paix. Et pour ce faire, il est capital de promouvoir et asseoir une réelle culture de la paix dans la société estime le ministre Sidibé. Qui par ailleurs rappelle les différents programmes nationaux mis en œuvre pour solutionner les nombreuses crises et conflits observés dans le pays depuis 2012.

Des efforts porteurs d’espoir salués par le représentant de la Minusma, Annadif Khatir Mahamat Saleh, selon lui la tenue du dialogue national, et la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation constituent les prémices d’un retour à la paix. Réaffirmant le soutien et l’engagement des Nations Unies pour une paix durable au Mali, le Chef de la Minusma a invité le peuple malien à se servir de ses valeurs sociales et sociétales pour se réconcilier et ramener la paix.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

