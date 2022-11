Le premier Forum pour la paix, la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés du Mamala/Miniankala Kafo s’est tenu du 04 au 06 novembre 2022 au Centre International de Conférences de Bamako (Cicb). Initié par le mouvement Ensemble pour le Mamala (Epma) et le Collectif des chefs de village des 66 communes des cercles de Koutiala, Yorosso, San et Bla, l’évènement a mobilisé, selon les organisateurs, environ 3000 personnes de l’intérieur et de l’extérieur du pays. L’ouverture de ce rendez-vous était placée sous la haute autorité du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta.

L’objectif général du Forum national est la paix, la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés du Mamala, la création du Festival du Miniankala et rendre opérationnel le mouvement « Ensemble Pour le Mamala ». En clair, il s’agit de créer un climat de paix et de stabilité entre les peuples du milieu Mamala, réunir les filles et fils du milieu Mamala autour d’un objectif commun, promouvoir le pluralisme culturel Mamala, mobiliser les populations au soutien indéfectible aux autorités de la Transition en accompagnant toutes les initiatives dans le cadre de la refondation. Aussi, il s’agit de mobiliser les populations à s’engager résolument dans les actions qui favorisent la paix ; mobiliser les populations à soutenir et à coopérer davantage avec les forces armées et de sécurités qui sont les éléments clés et garant de la sécurité.

En organisant ce forum, le mouvement Ensemble Pour le Mamala (EPMa) entendait faire connaître davantage aux populations et surtout aux légitimités traditionnelles du Miniankala ou Mamala leur rôle pour la promotion de la paix et la cohésion sociale en zone Mamala en particulier et dans le pays de façon générale. De plus, à travers ce forum, de poser les jalons de la paix et du développement dans le Miniankala en particulier et au Mali en général en se focalisant sur la valorisation des fondements et valeurs culturelles. Les cadres, élus, chefferies et acteurs culturels du Miniankala ont voulu vanter l’expertise, à travers cette rencontre, dans le combat historique du retour de la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, la réconciliation et le développement durable. C’est pourquoi, au terme d’échanges houleux et fructueux, le forum a formulé d’importantes propositions et recommandations pertinentes pour le renforcement de la paix et le développement harmonieux et durable dans la zone. Très attaché à la question de paix, de stabilité, de développement culturel, Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a d’abord apprécié la tenue de cette rencontre, avant d’affirmer qu’il s’agit d’une opportunité réelle pour valoriser le riche patrimoine culturel des populations du Mamala qui ont toujours vécu en symbiose. A l’ouverture de la cérémonie, le président de la commission nationale d’organisation, Moussa Issa Daou, a fait savoir que ce rendez-vous est le couronnement d’une série d’activités menées par Epma, les chefs de village, élus et cadres du Miniankala conformément à la feuille de route élaborée pour donner un nouveau souffle à la culture et au terroir du Mamala. Il a rappelé que la première étape de la mise en œuvre de cette feuille de route a été marquée par l’organisation, les 7 et 8 janvier 2022 à Kimparana, de l’atelier sur la paix et la réconciliation associé à une réjouissance populaire au rythme des instruments traditionnels du milieu.

A en croire le jeune Daou, cette première activité d’envergure, qui a vu la participation effective du Premier ministre par intérim, chef du Gouvernement, a été le coup d’envoi pour la poursuite des autres étapes indiquées par le Collectif des chefs de village et des élus locaux. De ce fait, il a mentionné que le ton des journées de bénédiction sera donné à Kimparana le 14 janvier 2022 à la faveur d’une cérémonie sobre mais riche en symboles. Moussa Issa Daou n’a pas manqué de signaler que les autres villages se sont ensuite organisés, chacun en ce qui le concerne, pour procéder à des rituels traditionnels collectifs, des lectures de Coran, des messes ou des cultes de l’Eglise évangélique protestante. Selon lui, chacune des sensibilités religieuses de la zone culturelle du Miniankala a contribué, à sa manière et selon ses pratiques cultuelles, à la réussite de cette étape de la feuille de route. Et que suivra le rendez-vous de Moribila, les 18 et 19 mars 2022, qui était le parachèvement des séances de bénédiction organisées à Zangousso (cercle de Yorosso) et Kouniana, dans la région de Koutiala. M. Daou a déclaré que dans le cadre de la préparation du forum qui nous réunit aujourd’hui, un atelier a été organisé à Kouniana le 30 juillet 2022 pour élaborer les termes de référence et préciser les modalités de l’organisation du forum national. Le président de la commission d’organisation saisira cette tribune pour adresser des vifs remerciements à tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette activité.

Le parrain de l’évènement, Tiémoko Goïta, a pour sa part insisté sur le retour aux valeurs ancestrales et culturelles qui ont modelé la personnalité du « Mianka » pour l’atteinte des objectifs. En cela, il a lancé un appel pressent à la jeunesse de s’approprier des potentialités de la riche culture Mamala pour assurer la relève et garantir l’avenir. De son côté, le porte-parole du mouvement Epma, Dr Nouhoum Salif Mounkoro, a précisé que la structure qu’il représente, loin d’être une organisation spontanée, porte un mandat verbal. Il s’agit, selon lui, du mandat délivré par les chefferies traditionnelles et les élus locaux afin que dans une synergie constructive, l’ensemble des populations du Mamala puissent se renforcer, dialoguer et envisager de meilleures perspectives de développement pour leurs communautés durement touchées par la longue crise multidimensionnelle qui a secoué le pays et ébranlé son unité et son intégrité territoriale depuis plusieurs années. C’est pourquoi il a reconnu que ce forum est une réponse au besoin de restaurer les valeurs, la cohésion et le vivre-ensemble. En guise d’argument, il parachèvera cette citation de l’éminent écrivain, Milan Kunder, qui disait dans une interview en 1979 : « La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de la pensée et de vivre ». Ce forum, qui se voulait une rencontre inédite, a été marqué par 3 grandes conférences et 4 panels animés par de hautes personnalités du pays. Ces conférences ont porté, entre autres, sur les origines des peuples Mamala, la promotion des valeurs du Miniankala et les peuples du Mamala face à l’extrémisme violent : enjeux et perspectives.

Zié Coulibaly

Source : Plume Libre

Commentaires via Facebook :