« …Pas d’augmentation de prix des PPN … Ramadan 2023. » : Encore un coup de bluff de la DGCC?

La Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) a organisé, le jeudi 16 mars 2023, la 2ème édition de son café de presse à la veille de chaque mois de Ramadan. Placé sous le thème, « organisation du circuit de distribution des produits de première nécessité et les efforts de l’Etat et des acteurs du commerce pour la stabilisation des prix », ce café de presse était présidé par le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. L’objectif de cette communication gouvernementale est notamment d’informer la presse sur : les procédures de normalisation de l’activité commerciale au Mali ; l’organisation du fonctionnement et des missions de la DGCC. Ce, afin qu’elle serve de relais aux consommateurs.

Mais les responsables de la DGCC ont profité de l’occasion pour rassurer la presse : « qu’il n’y aura pas de pénurie de Produits de Première Nécessité (PPN) durant le mois de ramadan, pas d’augmentation de prix des Produits de Première Nécessité, pendant le mois de Ramadan 2023. ». En général, pendant le mois de ramadan, les consommateurs maliens ne connaissent pas de pénurie des PPN. Mais en revanche, ce sont hélas leurs prix qui connaissent une flambée incompréhensible. Tous les ans, nous vivons quasiment le même phénomène. L’assurance donnée, cette année, par la DNCC n’est-elle pas encore un coup de bluff à l’endroit des consommateurs maliens ?

Ce sont de belles annonces récurrentes qui sont sans effet sur la réalité des prix. Cette fois-ci, nous souhaitons vivement que les responsables de la DGCC disent la vérité. Mais d’ores et déjà une chose est vraie, les PPN ont connu depuis plusieurs mois une augmentation des prix. Par exemple : le sac de Sorgho est vendu dans nos marchés quasiment au double de son prix ordinaire ; le kilo de sucre blanc se vend toujours entre 650 et 700 FCFA. Alors qu’avant la crise du COVID-19 et l’embargo, il se vendait entre 450 et 500 FCFA le kilo.

Aujourd’hui, on est seulement à 24 heures du début du Ramadan 2023, alors que les prix demeurent à la hausse. Vont-ils connaître une baisse ? Si oui, alors comment la DGCC va œuvrer pour que cela soit une réalité ? Est-elle déjà dans une dynamique de publication d’une liste de PPN avec une tarification plafond à la baisse ? Dont tous les détaillants doivent scrupuleusement respecter ? Sous peine d’être sanctionnés ? Ce sont autant de questions qui interpellent la DGCC.

Wait and see!

Falaye Kéïta

