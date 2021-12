Comme annoncé, la plateforme vision Bouyé pour le Mali, composée de plusieurs mouvements, regroupements, organisations et associations, partis politiques, œuvrant pour la paix et le bien être des Maliens, a tenu, le vendredi 10 décembre 2021, au Boulevard de l’Indépendance de Bamako, son meeting qui continue jusqu’au dimanche 12 décembre 2021. Le but de ces manifestations était de réaffirmer le soutien sans faille aux autorités de la transition, et de dire non à l’ingérence de l’extérieur dans les affaires du Mali. Le Boulevard de l’Indépendance a refusé du monde, encore pour la défense de la partie et la préservation de l’intégrité du territoire national.

Les manifestants ont réaffirmé leur soutien sans réserve aux autorités actuelles du pays qui conduisent la transition et ont dit non à la déstabilisation du Mali. « Notre sortie de ce vendredi et qui se poursuivra le samedi et dimanche ici s’explique. Il s’agit de soutenir de façon absolue et totale nos autorités de la transition et dire non au diktat de l’extérieur notamment la CEDEAO, et la France », a déclaré avec fougue, Ben le cerveau de Yèrèwolo Debout sur les remparts. Et Dr. Allaye Bocou, président de la Coalition pour le Mali (CPM) d’ajouter en ces termes: «Notre leader, guide et partenaire, Bouillé Haïdara, a demandé de sortir officiellement sans distinction de race, d’ethnie et d’obédience, pour soutenir les autorités actuelles de la transition et demander la prolongation de la transition jusqu’à ce que les Maliens parlent entre eux, se retrouvent entre eux et disent ce qu’il faut pour le Mali, pour les Maliens sans interférence. Il y a eu trop de morts, trop de blessés dans notre pays à cause d’une crise qui ne finit pas, qu’on entretient, qui ne dit pas son nom. Il faut qu’on change de paradigme.» Jeamille Bittar du Mouvement M5-RFP, a indiqué en ces termes : «Longtemps, nous sommes restés dans ce néocolonialisme qui ne disait pas son nom. Aujourd’hui, les Maliens ont décidé, à l’unisson, que nous allons nous battre afin que le pays puisse se retrouver, afin de sauver la partie». Les messages sont clairs. Tous recherchent une seule chose, convergent vers le même objectif : la défense de l’intégrité du territoire et la souveraineté du Mali.

Hadama B. FOFANA

