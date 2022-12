Le 08 décembre 2022, la Synergie des Syndicats de l’Education du Mali, signataires du 15 octobre, de la Subdivision IV de Bamako, a rendu un vibrant hommage à madame Fofana Djénéba KEITA, la Receveur/Percepteur de la Commune IV du District. Pour ses nombreux services rendus à la nation en général et, en Commune IV du District, en particulier, elle a reçu une Attestation de Reconnaissance des mains de M. Dionkala Kanouté du SYLDEF. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la perception. Les temps forts !

Mme Fofana Djénéba KEITA est bien le Percepteur de la Commune IV du District. Grâce à sa perspicacité, son ouverture d’esprit, son humilité et son étroite collaboration avec les leaders syndicaux, singulièrement avec ceux du SYNEB, pour les questions de rappels (qui ne sont plus qu’un mauvais souvenir), elle a été honorée, le 08 décembre 2022, par la remise d’une Attestation de Reconnaissance. Cette distinction honorifique est d’autant justifiée que depuis bien longtemps, les enseignants de la commune IV ne souffrent plus de retard de salaire. Ce qui fait d’ailleurs de la commune IV du District, la Commune pilote en matière de traitement de salaire.

Toutes choses qui ont amené les leaders syndicaux de la Synergie locale à rendre des hommages méritées à cette femme battante. Les enseignants ont donc, à juste titre, cru un devoir moral de lui rendre un dernier hommage avant son départ à la retraite en fin Décembre 2022. Cet hommage a été accompagné de félicitations et d’une remise solennelle d’Attestation de Reconnaissance pour ses efforts très louables à l’endroit des enseignants de la commune IV. « À la brave dame, nous souhaitons un repos mérité. Qu’Allah mette à nos services, des Hommes et des Femmes aussi battants et conscients qu’elle », a souhaité M. Sibiri Kanté du SYNEB.

Les vifs remerciements de la récipiendaire

Mme le Percepteur de la CIV du District de Bamako, en recevant son attestation, a adressé de nombreux remerciements. Tout d’abord, madame Fofana Djénéba Keita a vivement remercié les syndicats de l’Education Signataires du 15 octobre 2016, subdivision de Lafiabougou : SYNEB ; SYNEFCT ; SYLDEF (représenté par Sibiri Kanté du SYNEB CAP Lafia, Mamadou S Traoré SG du SYNEFCT, Dionkala Kanouté, SG Division IV SYLDEF et leurs adjoints respectifs) ; de m’avoir offert de mon vivant ce cadeau inoubliable. « Ma famille se joint à moi pour vous remercier de ce geste sans précédent. Ce cadeau restera gravé dans ma mémoire jusqu’à l’infini chapelet du temps », s’est-elle réjouie Mme Fofana Djénéba Keïta. Laquelle a profité de cet évènement pour dédier son attestation de Reconnaissance à l’ensemble des enseignants, à monsieur le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique et son Personnel, au Receveur Général du district de Bamako et son Personnel, au Maire de la IV du District et à l’ensemble du Personnel de la Mairie, à monsieur Mamoutou Goita Inspecteur du Trésor à la retraite, à l’ensemble du Personnel de la Recette Perception Commune IV, à l’ensemble de ses parents, amis et enfants ; ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la survenue de cet événement aussi important pour sa carrière. « Merci encore et mille fois les enseignants ! Que le Tout Puissant guide vos pas et vous donne une bonne santé et une longue vie ! Qu’il vous remplisse de succès dans toutes vos entreprises ! », a conclu Mme le Percepteur.

Gaoussou Madani Traoré

