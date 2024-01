Protection sociale : une mission de la DNPES dans les locaux de la Canam à Kayes

Les représentants de la Direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire se sont rendus ce mardi 09 janvier 2024 dans les locaux du bureau régional de la Canam dans la région de Kayes afin de mener une mission de suivi des institutions de sécurité sociale, comprenant la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et la Canam elle-même.

En l’absence du chef de Bureau Dr. Diallo Boubacar Alassane en mission à Nioro et Diéma, les hôtes ont été reçus par ses agents notamment Koké Mariko qui assure l’intérim, Samba Sangaré et Aissata Youma Kanouté.

L’objectif principal de cette mission, conduite par Abdoulaye Dem, chef de division sécurité sociale, était d’évaluer la mise en œuvre des politiques nationales en matière de sécurité sociale et de promotion des coopératives, associations, mutuelles et autres groupements dans la région de Kayes.

La Direction nationale de la Protection sociale et de l’Économie Solidaire est responsable de l’élaboration de ces politiques, ainsi que de la coordination et du contrôle des organismes publics et mutualistes qui contribuent à leur mise en œuvre.

Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été abordés. Tout d’abord, la problématique des ouvertures de droits en cette période de début d’année a été discutée. Les représentants ont également examiné la gestion des supports et outils de prise en charge tels que les feuilles de soins, les feuilles d’examen, les cartes d’identification et les bornes de mise à jour. La question de la gestion des cas de perte des cartes AMO a également été soulevée.

D’autres points importants ont été traités, tels que la validation des dossiers d’immatriculation, la production et l’envoi des cartes dans les délais impartis, le suivi de la liquidation et des paiements des prestataires au sein des Organismes de Gestion Décentralisée (OGD), la révision de la liste des médicaments, la diligence des demandes d’accord préalables, la relance des Centres de santé communautaires (CSCOM), ainsi que la prescription rationnelle et la lutte contre la fraude.

La délégation a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et des informations fournies par les agents du bureau régional de la Canam. Ces derniers ont souligné que l’opérationnalisation du système de management qualité SMQ ISO 9001 version 2015, adopté par la Direction générale de la Canam, a contribué à accroître la productivité du personnel et, par conséquent, la satisfaction des assurés. Grâce à ce système, toutes les procédures sont clairement définies et les réclamations sont prises en compte de manière efficace.

À l’issue de la mission, une séance de photo a été organisée pour marquer la fin des travaux dans une atmosphère conviviale. Les représentants de la Direction nationale de la Protection sociale et de l’Économie solidaire ont formulé un certain nombre de recommandations qui figureront dans leur rapport final. Une copie de ce rapport sera transmise à la direction générale de la Canam pour examen et suivi.

Cette mission de suivi a permis de renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes institutions de sécurité sociale dans la région de Kayes, dans le but d’améliorer la qualité des prestations offertes au public et de garantir une meilleure protection sociale pour les citoyens.

SERCOM/CANAM avec la collaboration du bureau régional CANAM/Kayes

