Quel sera l’impact de l’élection du Président Trump sur l’Afrique et le Mali ? Les avis éclairés de quelques observateurs maliens

Donald Trump a remporté l’élection présidentielle américaine 2024 face à Kamala Harris le 5 novembre dernier. Cette élection a suscité des réactions sur ce qui sera la conduite de la première puissance mondiale sur les grandes questions de l’heure qui ébranlent le monde. Nous avons porté notre choix sur l’impact de cette élection sur les relations américano-africaines et maliennes. A cet effet, nous avons recueillis les avis éclairés de quelques universitaires (Pr Harouna DIALLO : Maître de Conférences des Universités, Dr Afou Dembélé : Maitre de Conférences en Littérature, Sidy Lamine Bagayoko : Professeur des lettres et des sciences humaines de Bamako) et du Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté. Lisez leurs avis éclairés.

Pr Harouna DIALLO : Maître de Conférences, spécialiste en Géopolitique.

« Donald Trump, comme, il l’a soutenu tout le long de sa campagne, tentera de ne pas ressembler aux Démocrates sur la résolution des conflits et litiges au plan mondial».

« L’élection de Trump soulève beaucoup d’interrogations. De nombreuses personnes pensent que c’est le début d’un nouvel ordre mondial, que les “États unis gendarmes du monde” vont de moins en moins faire le gendarme et que la Maison blanche va plus se centrer sur les problèmes intra américain. Moi je pense qu’il n’y aura pas de grands bouleversements dans l’approche américaine du monde. Quel que soit le pouvoir à Washington, les Américains restent convaincus qu’ils sont les maîtres du monde. Ils sont loin de percevoir que le monde est en train de changer et que la carte géopolitique se redessine avec une transformation de acteurs subissant en acteurs très actifs.

La politique internationale américaine ne change pas fondamentalement parce qu’en réalité, il n’existe pas une grande différence entre Républicains et Démocrates. En fait, tout locataire de la Maison blanche est contraint de faire avec les groupes d’intérêts et les lobbies très influents. Au final, la diplomatie américaine se résume à satisfaire les intérêts économiques de la puissance US.

Donald Trump, comme, il l’a soutenu tout le long de sa campagne, tentera de ne pas ressembler aux Démocrates sur la résolution des conflits et litiges au plan mondial. Certes,le nouveau Président américain pourrait décider de ne plus directement impacter certains conflits mais je reste convaincu que les États unis ne peuvent pas se muer en simple observateur sur l’échiquier mondial au plan politique et économique ».

Dr Afou Dembélé : Maitre de Conférences en Littérature Orale et Traditions Africaines des Universités du CAMES.

« L’Afrique n’est pas dans la loupe de Donald Trump parce qu’il connaît moins l’Afrique »

« Ce que je peux dire est que Donald Trump est élu par le peuple américain pour défendre les intérêts de l’Amérique. À partir de là, l’Afrique ne doit rien attendre de lui.

D’ailleurs, Lors de son premier mandat, qu’est-ce que Donald Trump a concrètement fait pour l’Afrique ? C’est la politique intérieure des USA qui l’intéresse. Je trouve cela normal, chose qui doit interpeller tous les Chefs d’Etat africains à penser à leurs peuples dans les décisions. L’Afrique aux Africains d’abord.

L’Afrique n’est pas dans la loupe de Donald Trump parce qu’il connaît moins l’Afrique. La preuve en est qu’il n’est pas venu en Afrique durant son premier mandat. Et lors de son discours de victoire, il n’a même pas prononcé le nom de l’Afrique. Mais le fait que les USA ont une Ambassade au Mali qui est dans tous les domaines de développement dans les activités du gouvernement malien, cela lui permettra d’avoir une vision générale du Mali et de l’Afrique à travers les Ambassades. Pour l’atteinte de ses objectifs, il doit avoir une vision d’ensemble du monde entier y compris l’Afrique pour une collaboration GAGNANT- GAGNANT. L’impact direct serait qu’il ne va plus financer les guerres comme celles de l’Ukraine, de l’Israël. Il ne va non plus supporter l’Europe dans les guerres ».

Sidy Lamine Bagayoko : Professeur des lettres et des sciences humaines de Bamako, département Sociologie, anthropologie.

« Les Maliens se reconnaissent en Trump dans des valeurs qui sont le fait de ne pas encourager l’homosexualité par exemple. L’Afrique de manière générale est le cadet des préoccupations de Trump ».

« La victoire de Donald Trump n’a pas un impact réel sur les relations USA-Mali. La diplomatie américaine ne va pas changer fondamentalement car le Président Donald Trump va laisser les diplomates faire leur travail en ce qui concerne les sujets qui ne sont pas forcément prioritaires pour lui. Trump a été élu sur la base de son slogan fétiche « MAGA » qui signifie Make America Great Again, c’est-à-dire redonner à l’Amérique sa grandeur d’antan. Dans cette logique Trump vise les américains moyens et les américains des classes populaires qui sont inquiets des questions économiques surtout lorsqu’ils voient tous les moyens déployés dans la guerre en Ukraine par les USA. Les USA ne dépensent pas autant d’argent pour combattre le terrorisme en Afrique encore moins dans le Sahel. Par contre, les Maliens se reconnaissent en Trump dans des valeurs qui sont le fait de ne pas encourager l’homosexualité par exemple. L’Afrique de manière générale est le cadet des préoccupations de Trump ».

Bandiougou Danté : président de la Maison de la Presse

«… la victoire de TRUMP doit susciter beaucoup d’espoir. Elle permettra de mettre à nu les soupçons de soutien de certaines puissances européennes aux groupes terroristes ».

« La victoire de Donald TRUMP est un tournant important dans la politique américaine et celle du monde. En Afrique, on peut retenir beaucoup de leçons de cette victoire. D’abord que l’engagement et la détermination peuvent faire échouer les campagnes et les agressions médiatiques des puissances occidentales. Cette victoire de TRUMP doit amener les africains à assumer les choix politiques qu’ils croient bons pour leurs peuples. En ce qui concerne, les pays du Sahel confrontés à une longue et dure lutte contre le terrorisme, la victoire de TRUMP doit susciter beaucoup d’espoir. Elle permettra de mettre à nu les soupçons de soutien de certaines puissances européennes aux groupes terroristes.

La détermination de TRUMP dans la lutte contre le terrorisme peut l’amener à coopérer avec la Russie au Sahel. Cette coopération, ne serait-ce que dans le domaine du renseignement, peut être précieuse, efficace dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ».

Propos recueillis par Fatoumata Coulibaly

