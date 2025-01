Cérémonie de remise de diplômes aux imams formés à l’institut Roi Mohammed VI de Rabat au Maroc…« Soyez des artisans de la paix » dixit le premier ministre

Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 4 janvier 2025 la cérémonie de remise de diplômes aux imams, Mourchidines et Mourchidates formés à l’Institut Roi Mohammed VI, au Maroc.

Cette cérémonie marque une étape importante dans le cadre de la convention signée entre le Mali et le Royaume du Maroc. Une centaine de diplômés, représentant la première cohorte sur les 300 prévus, ont achevé leur formation, qui s’inscrit dans les efforts conjoints des deux pays pour répondre aux défis actuels liés à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Cette coopération s’inscrit dans un contexte où les défis sécuritaires exigent des réponses adaptées et multiformes. « La lutte pour recouvrer l’intégrité du territoire national et la défense de la souveraineté du Mali ne sont pas négociables », a déclaré le Chef du gouvernement. « Elles seront menées de façon implacable, sur tous les plans, jusqu’à leur aboutissement total. »

Le Chef du gouvernement a exhorté le département à pérenniser cette coopération avec le Maroc et à élargir les échanges d’expériences en matière d’enseignement religieux. Il a insisté sur la nécessité de transmettre des messages pacifiques en islam, tout en valorisant les valeurs sociétales de tolérance et d’acceptation de l’autre, qui sont au cœur de la culture malienne. « Qu’aucun Malien ne soit stigmatisé à cause de son appartenance religieuse », a-t-il ajouté.

Lors de cette cérémonie, des performances intellectuelles ont également été félicitées. Il s’agit de Fatoumata Thera, première nationale des femmes et quatrième mondiale, et de Moustapha Koné, premier national et premier mondial.

Source : Primature

