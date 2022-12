Décidé à trouver une place sous le soleil brûlant de la République, le président du PPC , Clément Dembelé, est désormais sur tous les fronts. De la cherté de la vie en passant par la sécurité jusqu’à la problématique récente des intrants agricoles, il ne manque désormais aucune occasion pour régler ses comptes avec les autorités de la Transition. Compréhensible, au regard de sa position dans l’actuelle architecture de la transition, lui qui fut l’un des acteurs clé de son avènement. Et comme pour prendre sa revanche, il cherche depuis à s’engouffrer dans les failles d’un régime qui peine à combler toutes les attentes et à honorer ses engagements. C’est le cas du retard accusé dans le redémarrage du train, que le président de PCC voulait mettre à profit pour occuper le devant la scène au détour de tant de promesses non tenues.

Lors de sa dernière sortie sur le sujet, le président de la Plateforme contre la corruption et le chômage, ex-candidat à la présidentielle de 2018, a taxé les autorités de la Transition de menteurs, tout en soutenant que le train 2225, qui avait fait un aller-retour sur l’axe Bamako-Kayes, est incapable d’assurer cette reprise tant promise par les autorités. Sauf que pour bon nombres d’observateurs, Clément a raté la cible en soulevant un faux problème. Et pour cause, c’est plutôt l’administration de la Sopafer qui semble être dans l’incapacité de proposer un plan de sortie de crise depuis bientôt cinq ans. Pas étonnant, pour une administration composée exclusivement de financiers avec des décisions très disproportionnées dont celles consistent à engager des dépenses dans le branding des gares ferroviaires pendant que le train cessait de siffler. S’y ajoute l’achat de véhicules Toyota Land Criser V8 : l’un pour le PCA et l’autre pour le DG immatriculé BV 9682 MD, puis une autre de type Fortdner immatriculé BV 9683 MD offert au DGA. Et pendant ce temps, les cheminots meurent sous le coup d’impayés salariaux de plusieurs mois cumulés.

Amidou Keita

