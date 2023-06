Les bons résultats engrangés en 2022 donnent les moyens d’agir et d’investir davantage en 2023.

Au réseau des caisses d’épargne et de crédit Nyèsigiso, l’année 2022 était sous le signe des chiffres historiques portés par une excellente dynamique commerciale. Les fonds propres en nette progression de 29 % ont atteint 4,687 milliards de F CFA contre 3,633 milliards en 2021. Simultanément le taux de capitalisation a décalé l’année dernière, passant de 14,71% à 16,87%, donc « conforme à la norme de capitalisation édictée par la BCEAO »a signalé le Directeur général Modibo Coulibaly. Cette belle performance lui a permis de rester sur le podium national de la rentabilité. En outre, elle a dévoilé une forte conquête des entreprises et des particuliers qui y ont trouvé ce dont ils ont besoin : c’est-à-dire une caisse à impact qui peut financer et conseiller ses clients. En effet, le précédent exercice a vu Nyèsigiso appuyer davantage sur ses bases solides et son modèle coopératif local pour soutenir la reprise et appuyer les projets de ses clients, particuliers et entrepreneurs.

Plus proche, plus utile

Le nombre de Maliens qui lui ont fait confiance est en hausse avec des milliers de nouveaux clients. Parce que plus proche, plus utile. Traduction concrète : « c’est la première fois, à la fin d’un exercice social, toutes les caisses opérationnelles de l’union enregistrent toutes un résultat excédentaire ».

Dirigeants, membres du Conseil d’administrateurs, délégués venus des régions et du district de Bamako ont de bonnes raisons de se féliciter de l’année écoulée avec ces bons résultats qui donnent au réseau Nyèsigiso les moyens d’agir et d’investir davantage en 2023. La bonne nouvelle se rapporte à l’augmentation du nombre de caisse de grande taille. Une annonce faite au cours de la 26ème assemblée générale ordinaire, une rencontre annuelle, qui a procédé au toilettage des textes dans l’optique de dynamisation l’union et de définir le plan d’action de 2023 qui se décline à « la mobilisation des ressources financières à moyen et long termes auprès des partenaires financiers pour booster la production en crédit».

“Il y a des prix qu’on reçoit, il y a ceux qu’on mérite” selon Pierre Légaré, humoriste et psychologue canadien décédé. Le mérite a sa place à Nyèsigiso et sert d’échelle de valeur pour juger, récompenser des salariés sous forme de prix remis au terme de ce rendez-vous annuel. Vivement plus de salariés dignes de félicitations en bonne et due forme l’année prochaine !

Ibrahim Yattara

Nyèsigiso

A pas de géant !

Le réseau Nyèsigiso a tenu sa 26ème assemblée annuelle le samedi dernier à l’Escale Gourmande, en présence de tous les délégués des caisses du réseau venus des quatre coins du pays.

Nyèsigiso a su coller aux besoins de ses clients en diversifiant l’offre de ses produits tournés notamment vers l’essor du secteur agricole, un des piliers de développement du Mali. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le conseiller technique au ministère de l’Industrie et du Commerce, Demba Toungara. Qui a vu en la microfinance un précieux outil de développement durable et de promotion de l’inclusion financière au bénéfice des populations vulnérables qui n’ont pas souvent accès au système financier classique. On comprend dès lors aisément qu’elle occupe une place de choix dans ‘‘les priorités du plan d’action 2021-2022 du gouvernement de la transition au niveau de l’axe 4’’, a-t-il signalé.

L’institution a accompli des pas de géant, justifiant du coup la confiance placée en elle pour assurer la présidence du système financier décentralisé. ‘’ Nyèsigiso fait partie des institutions financières qui se sont dotées d’une mission économique et sociale en vue de contribuer au mieux-être économique et sociale des populations aux revenus modestes tout en veillant à la protection de l’environnement’’, a affirmé le conseiller technique et poursuit que les chiffres arrêtés au 31 décembre 2022 donne de l’espoir tant tous les indicateurs sont au vert. Et ce, malgré un contexte de la crise multiforme comme l’a bien souligné le représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce qui s’est réjoui de la résilience de Nyèsigiso, en attestent les résultats très flatteurs enregistrés au double niveau des caisses et de la faitière.

Sur une courbe ascendante

A suivre le président du conseil d’administration, Mahamadou Cissé, durant l’exercice 2022, le partenariat de Nyèsigiso s’est diversifié avec la signature de convention de financement avec Global Partenership de Seattle aux USA et Symbiotics basé à Genève en Suisse, le renforcement de partenariat avec Solidarité International pour le Développement et l’Investissement (SIDI) acté par le décaissement d’un concours portant sur un montant de 196,7 millions de FCFA. Sans passer sous silence ‘’ la motion particulière au projet INCLUSIF et le MEREF-SFD pour la qualité des appuis techniques et financiers dont bénéficie Nyèsigiso et d’autres SFD du pays’’.

Le Directeur général de Nyèsigiso, Modibo Coulibaly, a dressé un panorama des faits saillants ayant marqué l’exercice écoulé, notamment l’ouverture de quatre (4) nouvelles agences dans les localités de Yelimané, San, Barouéli, et Missabougou ; le déploiement du Syscofop, dans dix (10) nouvelles zones, la formalisation de l’adhésion du réseau Nyèsigiso à l’Association africaine de crédit rural et agricole (AFRACA), basée à Nairobi au Kenya, la mise en place d’un prêt sénior avec Solidarité internationale pour le développement et l’investissement (SIDI)-France pour un montant de 196.787.100 de FCFA, la signature d’une convention de financement portant sur un prêt sénior Global Partenership-Seattle aux USA, portant sur un montant de 656.942.411 FCFA, la signature d’une convention de financement portant sur un prêt sénior avec Symbiotics-Suisse portant sur un montant de 1.967.871.000 FCFA, la signature d’un contrat de prestations de services avec un médecin de travail et il a aussitôt commencé la consultation médicale des employés.

Somme toute, le réseau des caisses d’épargne et de crédit Nyèsigiso a épousé une courbe ascendante au fil des ans.

Diakaridia Sanogo

