Le Mali sera l’un des 180 pays à présenter une équipe nationale à la plus grande compétition mondiale de robotique le « First global challenge ». Un évènement qui aura lieu du 13 au 16 octobre prochain, à Genève (Suisse).

« Capture du Carbone ». C’est le défi que tenteront de relever cette année les jeunes roboticiens du monde. Au cours de la compétition, les équipes nationales travailleront ensemble par groupe de six pour capturer et stocker le carbone, « démontrant ainsi l’effort collectif nécessaire pour protéger notre atmosphère commune ». Le gaz carbonique ou CO2, est un gaz nocif pour la santé humaine et l’environnement.

L’objectif de ce thème est de « permettre aux jeunes de comprendre les enjeux liés aux changements climatiques, et y apporter des solutions par la robotique », a expliqué Youssouf Sall, encadreur dans l’équipe du Mali et promoteur de DoniFab. L’équipe nationale du Mali est composée de cinq (5) membres dont trois filles. En plus de DoniFab, elle a été encadrée par l’iNERDE et Tilwalte peace network, des organisations de promotion des sciences et techniques.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

