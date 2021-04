Sahel: Visite du haut représentant Josep Borrell en Mauritanie, au Tchad et au Mali du 21 au 24 avril 2021

Le haut représentant/vice-président Josep Borrell est en visite au Sahel jusqu’au samedi 24 avril. De Mauritanie, M. Borrell se rendra au Tchad et au Mali. Cette visite s’inscrit dans le contexte du sursaut civil et politique décidé au Sommet de Ndjamena en février dernier, et au lendemain de l’adoption par l’Union européenne de sa nouvelle stratégie pour le Sahel.

Le haut représentant Josep Borrell a déclaré : « Malgré une année particulière marquée par la crise du COVID-19, le Sahel reste en haut de l’agenda européen. Ma visite témoigne de notre engagement continu dans cette région dont la stabilité, la sécurité et le développement sont des priorités pour l’Union européenne. L’obligation de résultats n’a jamais été aussi forte, de part et d’autre. Les demandes des populations demeurent intactes, les attentes sont nombreuses, le tout dans un contexte sécuritaire qui reste très fragile.»

Le haut représentant sera à Nouakchott, en Mauritanie du 21 au 22 avril où il sera reçu par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, ainsi que le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi. M. Borrell visitera le Collège de Défense G5 Sahel. Il visitera également l’hôpital Mère-Enfant et son unité de prise en charge des victimes de violences sexuelles, soutenue par l’Union européenne.

Le haut représentant se rendra ensuite au Tchad pour assister aux obsèques du Président Idriss Déby Itno. Puis au Mali où il rencontrera le Président de la Transition, M. Bah N’Daw. Ainsi que le Premier ministre Moctar Ouane et le Président du Conseil National de Transition. Il visitera également la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali), ainsi que la mission de renforcement des capacités de l’Union européenne au Mali (EUCAP Mali).

Contexte

Le Sahel et les pays du G5 Sahel sont une priorité pour l’Union européenne. Un dialogue politique étroit et un soutien important dans les domaines de la sécurité et de la défense, du développement et de l’aide humanitaire sont les quatre domaines prioritaires de l’engagement de l’Union européenne. Depuis 2014, l’UE et ses États membres ont mobilisé plus de 8,5 milliards d’euros au Sahel.

Les conclusions du Conseil adoptées le 16 avril réaffirment l’importance pour l’UE d’un partenariat solide avec le Sahel, mettant l’accent sur la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme, dans le cadre d’une approche plus exigeante.

