Mercredi 14 février 2024 sera célébrée la Saint Valentin. Une occasion pour les amoureux et amoureuses de fêter leur passion en s’offrant mutuellement des cadeaux. Mais le marasme économique que traverse le pays depuis 2020 perturbe déjà cette célébration.

Le 14 février correspond dans la religion romaine aux Lupercales, fêtes faunesques se déroulant du 13 au 15 février.

L’origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l’on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s’est ensuite répandue à travers le monde dans une époque récente.

Mais c’est au XXIe siècle que la Saint Valentin se popularise crescendo avec l’envoi des cartes entre amis et amoureux. En 1969, l’Eglise catholique retira de son calendrier la fête des Saints considérés comme légendaire. Parmi les fêtes des Saints, on trouve la Saint Valentin dont l’histoire restait obscure.

Malgré son retrait, la Saint Valentin reste ce jour-là célébrée dans quelques paroisses et fait partie intégrante de la culture occidentale chrétienne.

Durant cette fête qui coïncide avec le deuxième mois de l’année, les cadeaux les plus fréquents que les amoureux s’offrent généralement sont : pour les hommes, ils offrent à leurs épouses ou copines des bracelets, montres, chaînes, bagues, bouquet de fleurs, chocolat ou t-shirt a deux (couple). S’agissant des femmes, elles offrent à leurs maris ou copains soit une montre, un maillot de bain, de débardeur, de ceinture ou parfum.

En dehors des cadeaux pour montrer à sa conjointe ou son copain ce qu’il ressent pour lui, une sortie à deux dans un restaurant est organisée. D’autres préfèrent rester à la maison pour célébrer ce qu’il ressent à sa conjointe ou conjoint autour d’un plat minutieusement préparé pour l’occasion.

De nos jours, la Saint Valentin, comme nombre d’autres célébrations, est devenue une fête commerciale très lucrative. Au Mali ce sont plusieurs millions de F CFA qui sont dépensés par les jeunes hommes et jeunes femmes en cadeau, carte de vœux, sortie, fleurs…

Avec le marasme économique que vivent les Maliens, la célébration de la Saint Valentin passe inaperçue ces dernières années. Aujourd’hui, tout le monde est concentré sur comment rassurer les quatre repas quotidiens de la famille plutôt que de songer à cette fête.

“Chaque jour on doit célébrer l’amour. Le 14 février ne doit pas être le jour de fête où il faut montrer à sa conjointe que tu l’aimes. D’habitude chaque 14 février, j’organise une sortie romantique avec ma femme dans un restaurant huppé de la capitale. Mais cette année, avec la conjoncture économique que nous vivons, je ne pense pas pouvoir offrir un cadeau à ma douce moitié. En lieu et place, je veux lui écrire un poème pour lui donner un peu plus de joie et d’amour”, a laissé entendre Pierre Coulibaly.

Dasso Patricia Dakouo

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :