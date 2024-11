Solidaris223 : Dix ans d’engagement pour la santé de la Femme au Mali

L’association malienne Solidaris223 a marqué son 10e anniversaire en organisant une conférence de presse à Azalaï Grand Hôtel Bamako le samedi 2 novembre 2024. L’événement a été couplé à une édition spéciale de sa conférence annuelle dédiée à «Octobre Rose». Cette initiative visait à sensibiliser le public et à dresser le bilan d’une décennie d’engagement en faveur des droits des femmes, des enfants et des plus vulnérables.

«L’accès aux soins des cancers du sein et du col de l’utérus au Mali» ! Une thématique qui est d’une importance vitale pour le Mali et Solidaris223. Et cela d’autant plus que, chaque année, des milliers de femmes au Mali sont touchées par les cancers du sein et du col de l’utérus. Malgré des progrès dans les traitements, l’accès aux soins reste difficile pour beaucoup de patientes, surtout dans les zones rurales. Ce qui est explique le choix de ce thème pour la conférence organisée le 2 novembre 2024 par l’association Solidaris223 qui œuvre à l’accessibilité des soins.

A travers sa lutte contre ces cancers, Solidaris223 cherche à réduire la mortalité féminine, à sensibiliser la société et à encourager les dépistages précoces qui peuvent sauver des vies. «La lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus nous mobilise tous car ces maladies touchent de nombreuses femmes dans notre pays. Ce combat pour un accès équitable aux soins est au cœur de notre mission et représente notre engagement pour la santé et la dignité de toutes les femmes», a expliqué à l’assistance Mme Dicko Aminata Dicko, présidente de Solidaris223.

La conférence a été animée par Dr. Yede Dorcas Laurel Sodjine et Dr. Sidibé Fatoumata Matokoma, deux expertes engagées dans la lutte contre les cancers féminins au Mali. Elles ont présenté les différentes dimensions du thème, abordant la situation générale, les défis et les obstacles spécifiques rencontrés ainsi que les initiatives actuelles et futures pour améliorer l’accès aux soins. Les conférencières ont dressé un portrait des difficultés rencontrées par les patientes maliennes. Elles sont relatives aux infrastructures limitées, au coût élevé des traitements et au manque de sensibilisation. Autant de barrières qui empêchent de nombreuses femmes d’obtenir des soins adaptés. «L’éloignement des centres de santé, notamment dans les régions, réduit considérablement les chances de dépistage et de traitement précoces, laissant de nombreuses patientes sans espoir de guérison», a déploré Dr. Sodjine.

Parmi les facteurs limitants, Dr. Matokoma a évoqué le manque de personnel formé en oncologie, la rareté des équipements médicaux et le coût prohibitif des médicaments. Les deux spécialistes ont insisté sur l’importance de sensibiliser davantage les femmes sur l’importance du dépistage précoce. En effet, elles ont affirmé que les campagnes de sensibilisation doivent toucher les zones rurales où le manque d’information et les tabous culturels accentuent les risques pour les femmes. Les médecins ont également souligné les efforts déjà consentis, notamment les campagnes de sensibilisation en milieu urbain et rural ainsi que le soutien de certains partenaires pour renforcer les capacités des associations locales. Dans leurs perspectives, elles ont insisté sur le rôle des associations et des ONG pour pallier les lacunes du système de santé en aidant les patientes avec des actions concrètes comme le transport vers les centres de santé, l’assistance financière pour les traitements et la fourniture d’équipements de diagnostic dans les centres régionaux.

Après les interventions des conférencières, Halachi Maïga (Secrétaire général de Solidaris223), a présenté un bilan détaillé des réalisations de l’association au cours des dix dernières années. Divisé entre plusieurs domaines, il montre l’ampleur des efforts déployés par cette dynamique association pour soutenir les populations vulnérables au Mali. Elle a mené plusieurs programmes d’aide d’urgence et d’assistance humanitaire. Le programme «Ramadan solidaire» a touché plus de 50 000 personnes vulnérables avec la distribution de plus de 20 tonnes de riz, de mil, de sucre et d’autres denrées essentielles.

Quant à «l’Opération froid», elle a permis de distribuer 7 tonnes de vêtements et de couvertures aux déplacés internes et aux familles affectées par les inondations de Bamako et de Bandiagara. L’association a aussi intensifié ses actions en faveur des droits des femmes avec un programme de sensibilisation intitulé «En souvenir du sourire de Mariam Diallo» qui a touché plus de 500 000 personnes sur les violences faites aux femmes. Solidaris223 a également aidé 300 femmes victimes de violences en leur offrant un soutien juridique, psychologique et des formations pour une réinsertion économique.

A travers le programme «Un enfant, un sourire», l’association a distribué 35 000 kits scolaires dans plus de 23 écoles du pays, construit des latrines pour des orphelinats et organisé des repas pour les enfants de la rue. En matière d’infrastructures, elle a réhabilité l’école du village de Kalaya et y a installé un forage fonctionnel pour l’approvisionnement en eau. Dans le domaine de la santé, Solidaris223 a sensibilisé plus de 50 000 personnes sur les cancers du sein et du col de l’utérus.

L’association a également participé à des campagnes de collecte de sang et équipé plusieurs centres de santé de lits médicalisés et de matériel de diagnostic pour améliorer la prise en charge des patientes. Dans son allocution, la présidente de l’association a exprimé sa gratitude aux partenaires et ceux qui ont honoré de leur présence cette cérémonie commémorative de ses dix ans.

«Pour Solidaris223, ce 10e anniversaire est une étape, mais notre mission continue. Ce que nous voulons, c’est une société solidaire où chaque femme a un accès équitable aux soins», a déclaré Dicko Aminata Dicko avec une émotion manifeste. Elle a également lancé un appel à toutes les associations présentes pour renforcer la collaboration dans cette lutte commune. La journée s’est achevée dans un esprit de solidarité avec la coupe symbolique du gâteau d’anniversaire marquant une décennie d’actions concrètes et d’espoir pour un avenir meilleur.

Solidaris223 a réaffirmé son engagement en faveur des droits humains en espérant inspirer un mouvement solidaire pour un Mali où chacun a accès aux soins et à une vie digne !

Sory Diakité

SOLIDARIS223 : 200 kits scolaires offerts aux enfants pour la rentrée scolaire 2024-2025

Le soutien à l’éducation des enfants de famille​s démunies et des orphelins est l’une des priorités de l’Association Solidaris223 dans ses actions humanitaires. Ainsi, grâce à la générosité de ses partenaires et personnes de bonne volonté, elle a pu offrir 200 kits scolaires aux enfants démunis pour cette rentrée 2024-2025. Des dons de sacs et de fournitures scolaires recueillis auprès de nombreux donateurs anonymes. Sans compter une remise de 35 kits scolaires de l’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (AJCAD), ainsi que d’un parrain généreux qui a offert 26 kits scolaires.

«Depuis quelques années, des personnes de bonne volonté prennent également en charge les frais de scolarité de plusieurs enfants. Cependant, d’autres enfants attendent encore un parrainage de 5​ 000 ou 10 000 F​ CFA par mois en fonction des zones​. ​Nous lançons ​donc un appel pour le parrainage de ces enfants», nous a expliqué la présidente de l’Association, Mme Dicko Aminata Dicko. Et de conclure, «nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette mission en donnant le sourire aux enfants. Ensemble, nous pouvons continuer à créer la différence» !

Naby

