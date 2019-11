Suite à l’attaque terroriste qui a récemment visé les Forces armées maliennes (FAMa) à Indelimane, dans le Cercle d’Ansongo, faisant plus d’une cinquantaine de morts, les organisations faîtières de la société civile ont organisé, vendredi dernier au monument de l’Indépendance, un meeting pour rendre hommage et soutenir l’Armée nationale. C’est aux environs de 15 heures que les abords du monument de l’Indépendance ont été littéralement pris d’assaut par des milliers de personnes venues des quartiers de Bamako et environs. Objectif : soutenir les Forces de défense maliennes. Sur place, l’on pouvait lire sur différentes pancartes et banderoles au milieu de cette marée humaine des slogans comme «Vive le Mali, vive les FAMa, le peuple tout entier est avec vous» ; «Hommage aux FAMa». Certaines personnes, tenant le drapeau national, n’arrêtaient de scander des propos hostiles à la France et à la Minusma, dont les troupes sont également engagées sur notre sol.

Dans son intervention, Mansour Cissé, président des organisations faîtières de la société civile, a indiqué que le but du meeting était de montrer que le peuple malien était uni derrière l’Armée nationale. «Nous comptons aider l’Armée par cette mobilisation. C’est une manière de montrer que nous sommes derrière nos militaires nuit et jour, 24h/24, pour que l’opinion internationale puissent le comprendre», a-t-il déclaré. Et le leader de la société civile de marteler que les populations maliennes sont frustrées de voir tant de morts dans les rangs de nos Forces armées. Mansour Cissé a ensuite invité le gouvernement à traquer les bandits qui sont à l’origine de ces crimes ignominieux et de les faire traduire en justice.

